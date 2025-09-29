29 de setembre de 2025

Sancho Ayala fa un nou podi a la Cursa de la Vaca

L'atleta solsoní fa un tercer lloc a Vallfogona de Balaguer

Publicat el 29 de setembre de 2025 a les 09:00
Actualitzat el 29 de setembre de 2025 a les 10:00

Diumenge passat, 21 de setembre, es va celebrar a Vallfogona de Balaguer la Cursa de la Vaca, puntuable per a la Lliga Ponent 2025, i que va arribar a la dotzena edició amb la participació d’uns 400 atletes entre les curses de 10 i 5 kilòmetres i la caminada.  

En la prova de 10K, Iván Menchón (Runner’s Balaguer) s’ha imposat amb un temps de 35 minuts i 13 segons a Marc Martinez (Pedala.cat) amb un temps de 35 minuts i 56 segons i Sancho Ayala (Fondistes Solsonés) amb un temps de 36 minuts i 52 segons.  

