Sancho Ayala fa un nou podi a la Cursa de la Vaca

Diumenge passat, 21 de setembre, es va celebrar a Vallfogona de Balaguer la Cursa de la Vaca, puntuable per a la Lliga Ponent 2025, i que va arribar a la dotzena edició amb la participació d’uns 400 atletes entre les curses de 10 i 5 kilòmetres i la caminada. \r\n\r\nEn la prova de 10K, Iván Menchón (Runner’s Balaguer) s’ha imposat amb un temps de 35 minuts i 13 segons a Marc Martinez (Pedala.cat) amb un temps de 35 minuts i 56 segons i Sancho Ayala (Fondistes Solsonés) amb un temps de 36 minuts i 52 segons. \r\n