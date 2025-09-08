Sancho Ayala fa podi a la cursa més antiga de Catalunya

Aquest diumenge 7 de setembre s'ha disputat la cursa de La Cordera d'Albesa.
És la prova més antiga de Catalunya (la primera referència és de l'any 1590) que rep el nom pel premi que es donava al guanyadors antigament, una cordera. Ha comptat amb la participació de 350 persones entre les curses de 5 i 10K, la caminada i les curses infantils.
Maite Farran i Sergi Martínez han estat els guanyadors de la cursa de 10K i Javier Castells i Clàudia Pinós de la de 5K.
L'atleta solsoní Sancho Ayala, que en aquesta ocasió corria amb l'equip dels Fondistes del Solsonès, ha obtingut un meritori segon lloc a la cursa dels 10 Km, que ha fet en 38 minuts i 21 segons.
El company d'equip del Sancho, també als Fondistes del Solsonès, Josep Alconchel, en la cursa dels 5 Km, ha quedat en 52a posició, amb un temps de 29 minuts i 5 segons.