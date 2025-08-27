Manresa organitzarà la seva primera Cursa Antiracista el 18 d'octubre

Manresa estrenarà aquest 18 d'octubre la seva primera Cursa Antiracista, una iniciativa que vol convertir l'esport en eina de reivindicació i visibilització. Sota el lema "En un moment on el racisme i els discursos d'odi semblen córrer més ràpid que mai, volem visibilitzar que som moltes les persones compromeses amb una societat més justa i antiracista", l'organització -a càrrec del col·lectiu Mai Més, Manresa lliure d'odi i racisme- fa una crida oberta a la participació.
Una cursa popular de 5 quilòmetres
La prova principal tindrà un recorregut de 5 quilòmetres amb sortida al Congost i que passarà per diferents carrers de la ciutat. Està pensada per a tothom. A més, hi haurà una cursa infantil adaptada, amb menys distància, perquè els més petits també hi puguin prendre part.
Inscripcions obertes amb diferents opcions
El preu de la inscripció varia en tres modalitats: popular (10 euros), idoni (15 euros) i solidari (20 euros). En tots els casos inclou una samarreta exclusiva de la cursa i esmorzar. La inscripció es pot fer a l'enllaç de la cursa. També es dona l'opció d'inscriure's com a voluntari o col·laborador en els preparatius de la jornada.
Una iniciativa amb rerefons social
Més enllà de l'àmbit esportiu, la cursa vol esdevenir un espai de trobada ciutadana, reivindicació i conscienciació. Els organitzadors remarquen que l'objectiu és fer visible que Manresa aposta per una ciutat lliure d'odi i racisme, i que la diversitat i la convivència són valors a defensar de manera col·lectiva.