Les cròniques dels partits del CB Solsona

CISTELLA ALTA
SÈNIOR FEMENÍ
Contundent victòria del sènior femení del CB Solsona a la pista del Tona (61-88)
El sènior femení del Club Bàsquet Solsona es va retrobar amb la victòria, dissabte, en la seva visita a la pista del Tona amb un triomf contundent per 61 a 88, en un dels partits més complets de la temporada per part de les solsonines. Aquest triomf permet a l'equip taronja trencar una ratxa de quatre derrotes consecutives.
El primer quart ja va marcar el camí del partit. Les jugadores del Solsona van imposar un ritme molt alt de joc, amb velocitat en els atacs, recuperacions de pilota i un gran encert en el tir exterior. Tot plegat va permetre obrir una diferència clara al marcador i tancar el primer període amb un contundent 13-29.
En el segon quart, les osonenques van reaccionar augmentant la intensitat defensiva i van aconseguir equilibrar més el joc. Tot i això, l'encert en el tir exterior de les solsonines va continuar marcant la diferència i va permetre mantenir l'avantatge fins arribar al descans amb 34-49.
Després de la represa, el Solsona va continuar dominant el ritme del partit. Amb un joc ofensiu molt fluid i mantenint la intensitat defensiva, les visitants van ampliar encara més la diferència fins al 45-69 al tercer quart.
En l'últim període, l'equip tarona-i-negre no va abaixar el ritme i va continuar mostrant una gran solidesa en atac i defensa. L'encert exterior va ser una de les claus del partit, amb 12 triples anotats, que van acabar d'assegurar una victòria clara amb una diferència final de 27 punts.
Una actuació molt completa del sènior femení del Solsona, que recupera bones sensacions i es retroba amb el camí de la victòria.
SOTS-20 MASCULÍ
Camping Bianya Roser 66-63 CB Solsona 63
(18-16 / 25-34 / 46-50 / 66-63)
El sots-20 del CB Solsona va caure diumenge a Barcelona, a la pista del Càmping Bianya Roser, per un ajustat 63-60 en un partit molt disputat que es va decidir en els últims minuts.
El conjunt solsoní va començar amb bon ritme i molta intensitat, i mantenia el marcador igualat durant el primer quart (18-16). A partir del segon, va fer un pas endavant tant en defensa com en atac, va trobar bones opcions de tir i podia controlar el ritme del partit. Aquest bon joc va permetre als visitants arribar al descans amb avantatge al marcador (25-34).
A la represa, el duel va continuar molt competitiu. El Solsona va saber mantenir el control durant bona part del tercer quart i va arribar als últims deu minuts encara per davant (46-50). Tot i això, en el tram final, el Càmping Bianya Roser va reaccionar amb l'empenta del públic i un gran encert en el tir exterior, fet que el va dur a capgirar el marcador.
En uns últims minuts molt igualats, els locals van acabar decantant el partit a favor seu, i van assolir un resultat final de 63-60 en un duel intens i molt competit.
JÚNIOR MASCULÍ
CB Solsona 68-80 CB Cerdanyola A
Dissabte al migdia, el júnior del Solsona rebia el Cerdanyola, el segon classificat, en la vintena jornada de la competició. Els locals van tenir una bona entrada al partit: superaven la pressió de l'equip rival i mantenien una bona intensitat defensiva, amb un parcial de 17 a 15 al final del primer període.
En el segon quart es va mantenir l'intercanvi de cistelles, i si bé l'equip rival va agafar un primer avantatge de 5 punts, els solsonins van capgirar el marcador just abans del descans (33-31).
A la represa, els locals van perdre unes quantes pilotes en sortida de pressió; males passades i errors en la col·locació van desembocar en punts fàcils per a l'equip rival, que va aprofitar tots els regals dels solsonins (51-56 al final del tercer període).
El partit es va mantenir igualat fins al minut 35, quan els locals van encadenar set tirs lliures fallats. En el mateix tram, els del Cerdanyola van anotar dos triples consecutius, amb què van augmentar l'avantatge per sobre dels 10 punts. Els solsonins no van baixar el ritme en els darrers minuts, però ja no van poder retallar distàncies en el marcador. El resultat final va ser de 68 a 80.
Regust agredolç amb el resultat, ja que el conjunt taronja-i-negre va completar un bon partit, especialment en la primera meitat, però les pèrdues de pilota van acabar decantant el marcador. Cal destacar que el Cerdanyola va necessitar quatre cadets de categoria preferent per endur-se la victòria de Solsona, amb la qual cosa podem accentuar el bon partit del júnior local.
CADET FEMENÍ
CB Solsona 53-73 Súria
El cadet femení del CB Solsona va disputar diumenge a casa un partit exigent contra un rival de nivell, conscient des del salt inicial que seria un duel obert i incert. L'inici va ser prometedor per a les locals, que van sortir concentrades, sòlides en defensa i competint de tu a tu en el marcador. El joc era equilibrat i qualsevol detall podia decantar la balança, amb unes solsonines capaces de mantenir el ritme.
Però a mesura que avançava el matx, les locals van començar a relaxar-se una mica, potser confiades que ja tenien el control. I les surienques van aprofitar qualsevol oportunitat que sels donava. Els errors petits del conjunt taronja van començar a acumular-se i, de cop i volta, les visitants es van posar per davant. A partir d'aquí, la diferència es va anar ampliant i, malgrat els intents de reacció, les solsonines no van aconseguir retrobar la seva millor versió.
Finalment, un partit que havia començat molt igualat es va acabar escapant. Tot i el resultat, l'equip va deixar moments de bon joc i actitud. Ara cal analitzar els errors i treballar per afrontar amb garanties el proper compromís.
INFANTIL FEMENÍ
CB Solsona 75-45 Jorba Igualada
Partit plàcid per a l'infantil femení del Solsona, dissabte a casa, davant un rival molt condicionat per les baixes. Tot i presentar-se amb tres absències, les locals es van enfrontar a un Igualada amb només sis jugadores del seu equip, que es va veure obligat a completar la convocatòria amb jugadores de categoria mini.
El Solsona va sortir molt concentrat i la seva defensa pressionant no va deixar entrar al partit a les visitants. L'Igualada va fer la seva primera cistella al minut 5. Les locals van continuar collant i les jugadores de banqueta van mantenir el ritme (22-8).
El segon quart va seguir la mateixa dinàmica que el primer, amb un equip concentrat, intens en defensa i efectiu en el contraatac. Cal destacar, un cop més, que les jugadores amb menys protagonisme durant la temporada van aprofitar l'oportunitat per demostrar sobre la pista tot el que han treballat (21-8).
A la segona meitat, l'equip local es va relaxar, fet que va facilitar a les visitants escurçar les diferències a 20 punts. Després d'un temps mort per canviar la defensa a tota pista, les jugadores van tornar a marcar diferències. En atac estàtic van fer jugades més elaborades que van servir per practicar moviments de cara al futur (14-15).
Lúltim quart va continuar igual però amb una defensa sense pressió per respecte al rival. Bona feina de les jugadores locals, que van jugar coralment amb criteri en atac, tot i que al final del partit van afluixar massa la defensa oferint a les igualadines cistelles massa fàcils (18-13).
Va ser un partit ideal per posar en pràctica diversos aspectes del joc i, sobretot, per donar minuts a jugadores que s'ho guanyen dia a dia als entrenaments. Mereix una menció especial la Taís, jugadora de categoria mini, que va completar una actuació molt destacada i va aportar molt a l'equip.
INFANTIL MASCULÍ
CB Solsona 50-62 CB Artés Negre
Derrota de l'infantil masculí, diumenge a casa, davant d'un dels primers classificats, l'Artés. L'inici del partit va començar molt igualat, amb intercanvi de cistelles entre ambdós equips i sense arribar a guanyar una distància superior als 13 punts.
La bona defensa del Solsona, capaç desgotar possessions del rival, i l'encert en el contraatac van permetre mantenir el marcador molt ajustat, amb un 23-24 al descans. A la represa, però, el ritme del partit va canviar. Els taronja-i-negres van patir en defensa, concedint situacions fàcils, i les pèrdues de pilota van permetre a l'Artés obrir una escletxa d'una desena de punts que els locals ja no van poder retallar.
Tot i el resultat final, el Solsona va oferir una bona imatge durant bona part del partit.
CISTELLA BAIXA
MINI FEMENÍ
CB Solsona 44-94 CB Igualada
El CB Solsona U12F es va enfrontar el cap de setmana passat a les líders de la lliga, el CB Igualada, un equip que fins ara no havia perdut cap partit. Tot i la dificultat del rival, les jugadores del Solsona van competir amb actitud i no van deixar de lluitar en cap moment.
El partit va arrencar amb un primer quart intens, en què les solsonines van intentar plantar cara a un rival de gran qualitat. Amb el pas dels minuts, l'Igualada va anar imposant el seu ritme de joc, però les locals no van deixar de competir, lluitant cada pilota i mantenint un bon nivell de treball tant en defensa com en atac.
Tot i el resultat final, el conjunt taronja va competir fins al final davant un rival molt exigent. A més, es va evidenciar una clara millora respecte al partit danada, en què les solsonines només havien anotat 26 punts, mentre que en aquest duel van arribar fins als 44, confirmant l'evolució de l'equip.
PREMINI
Bàsquet l'Arboç 41-23 CB Solsona
Els jugadors preminis del CB Solsona es van desplaçar dissabte fins a l'Arboç per disputar un nou partit després d'un llarg trajecte. L'inici no va ser l'esperat: la manca d'intensitat defensiva va permetre als locals obrir un parcial de 12-0 que va marcar el desenvolupament del partit des del primer moment.
A partir d'aquí, l'equip va anar reaccionant progressivament. Amb el pas dels minuts, els solsonins es van començar a implicar més en el joc, mostrant una actitud molt més activa tant en atac com en defensa. Aquesta millora es va fer especialment evident a partir de la meitat del partit, amb un pas endavant dels visitants molt important.
En aquest tram, el premini solsoní va mostrar una de les seves millors versions: va jugar com a equip, movent la pilota, arribant amb més facilitat a cistella i competint millor en defensa. Tot i alguns tirs precipitats i certes mancances en les ajudes defensives, el conjunt va demostrar una gran evolució i un esperit col·lectiu molt destacable.
Malgrat que el resultat final va quedar marcat per la diferència inicial, les sensacions van ser molt positives. De fet, va ser, sens dubte, un dels millors partits dels solsonins aquesta temporada. Tant les entrenadores com les famílies van acabar molt satisfetes i orgulloses de l'esforç i del joc mostrat per l'equip.
Ara toca continuar treballant i creixent: de ben segur que la recompensa arribarà en el proper duel.