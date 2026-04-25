Mig miler d'infants de primària han gaudit amb la 10a Fira Esportiva del Solsonès

Un any més, i per desena edició, hem pogut organitzar la tradicional Fira Esportiva del Solsonès, que organitza conjuntament: Consell Esportiu del Solsonès, el Seminari de Professors d'educació física i el Pla Educatiu d Entorn de l'Ajuntament de Solsona. Amb l’ajuda de les entitats esportives, clubs, centres, escoles, agrupacions i dinamitzadors de centres educatius. Sense tots i cadascú d’ells ens seria del tot impossible moure aquests 450 infants de les escoles de primària de la comarca perquè puguin gaudir d’un matí ple d’activitats esportives i saludables.
Com sempre, hem distribuït la trobada per cursos i així, hem pogut organitzar:
A.- els alumnes de Cicle Inicial (2n) han gaudit de Jocs alternatius a les places de Solsona. Els jocs els han dinamitzat alumnes de l'IE Vall de Lord, el Club Bitlles Olius i l’Institut Francesc Ribalta
B.- els alumnes de Cicle Mitjà (4rt) han dut a terme les Activitats a l'aire lliure i al medi natural (Orientació, Cross Trainning, joc dels tresors i jocs de lleure) a la zona esportiva del Parc de la Mina i Parc de la Mare de la Font, després d’arribar-hi amb una caminada per la zona del Castellvell. Aquestes activitats shan pogut dur a terme gràcies a la col·laboració de l’ ETFEM, Espaigua, Institut Francesc Ribalta i Cardonaevents.
C.- els alumnes de Cicle Superior (6è) han pogut realitzar Jocs esportius a les instal·lacions esportives municipals de Solsona. Les activitats han anat a càrrec de: Alumnes de l’ Institut Francesc Riblta, AE Lach, Club Futbol Solsona i Club Taekwondo Solsona.
Les escoles que han participat a l'activitat son: Escola Arrels, Escola Setelsis, Escola Vinyet, Institut Escola Vall de Lord, Escola Sant Gil de Torà i ZER El Solsonès.