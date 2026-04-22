El Col·legi de Periodistes de Catalunya acosta l'educació mediàtica a l'únic Institut Escola Rural del Solsonès

El pròxim 28 d’abril, a la tarda, el programa EduMèdia impartirà el seu primer taller en una escola rural del Solsonès, amb una sessió a l’Institut Escola Vall de Lord (Sant Llorenç de Morunys) adreçada a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO.
El taller, amb un grup reduït d’una quinzena d’alumnes, serà el primer que el programa realitza en aquest centre, l’únic institut escola rural de la comarca, amb una baixa ràtio i una organització multigrau. Impulsat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya amb el suport de les institucions europees, el programa té com a objectiu fomentar el pensament crític i dotar l’alumnat d’eines per analitzar, interpretar i verificar la informació en un ecosistema mediàtic cada vegada més complex.
El taller anirà a càrrec de Dani Perona, periodista i membre de la Junta de la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes, que guiarà l’alumnat a través d’exemples propers i contextualitzats, vinculats al seu entorn, a comprendre com funciona la desinformació i estar ben informats.
El president de la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes, Marc Canturri, apunta que el programa EduMèdia "permet fer pedagogia entre l'alumnat en un context de canvis ràpids, desinformació i necessitat de saber destriar els continguts que apareixen a les xarxes socials". Canturri destaca que "poder arribar a l'Institut Escola Vall de Lord casa de ple amb la vocació descentralitzadora de la Demarcació, que vol fer bategar el Col·legi i el periodisme a tots els racons de les comarques centrals, independentment de la seva densitat de població”.
Rècord de demanda
L’edició 2026 del programa EduMèdia ha exhaurit totes les places en menys d’un mes des de l’obertura de la convocatòria, el passat 13 de març, assolint un rècord de demanda.
El programa ofereix cent tallers gratuïts arreu del país. La distribució territorial d’enguany reflecteix una major diversificació i equilibri entre demarcacions: a la Catalunya Central se’n faran catorze, la mateixa xifra que a Lleida; a Barcelona trenta-set, a Tarragona i Girona quinze cadascuna, mentre que a les Terres de l’Ebre, cinc.
Els tallers, impartits per periodistes col·legiats i col·legiades prèviament formats, aborden la desinformació i els processos de verificació, el paper de la intel·ligència artificial en la producció de continguts, la necessitat d’una dieta mediàtica saludable i el desenvolupament del pensament crític.
Davant l’elevada demanda, el programa ha activat una llista d’espera per a l’edició de 2027. Alhora, si hi ha centres que desitgen realitzar tallers durant el 2026, les poden sol·licitar, tot i que inclouen un cost associat.
Aquest creixement consolida EduMèdia com una iniciativa de referència en educació mediàtica a Catalunya i evidencia la necessitat creixent d’aquest tipus de formació en l’àmbit educatiu.