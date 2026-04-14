Mitjans internacionals es conjuren per a un periodisme local en temps d'hiperconnexió digital

Cal repensar el periodisme de proximitat? Una pregunta senzilla amb una resposta complexa. En un context global en què les grans metròpolis concentren cada vegada més població, especialment jove, els mitjans necessiten adaptar-se a les noves formes de viure i comunicar. I el mateix passa amb l'auge de les xarxes socials i les noves -o no tan noves- plataformes de consum. Aquest còctel, tal com han expressat els diferents ponents de l'acte del tercer lliurament del premi internacional AMIC als mitjans de proximitat, obliga a repensar, d'alguna manera altra, la forma de concebre i entendre el periodisme local, de proximitat.
En un acte a l'auditori del CaixaForum, el qual s'ha anat omplint a poc a poc fins a quedar gairebé ple del tot, directors i representants de mitjans que treballen en periodisme local han compartit experiències i han fet una radiografia acurada de la situació actual que viuen els seus negocis, però amb denominador comú: el futur dels mitjans de proximitat implica connectar amb l'arrel de la societat. Interpel·lar a la població, fer-los sentir partícips, ja que el periodisme local i els mitjans de proximitat són denominadors comuns a l'hora de "crear comunitat". Una comunitat que beneficia la societat en conjunt, però també els mateixos mitjans.
Qui ho ha explicat detalladament ha estat Sonho Kim, director de mitjans de comunicació a la Korea Press Foundation. En una breu ponència, que ha iniciat amb un català espectacular -un cordial "bona tarda" i un "moltes gràcies" de comiat-, Kim ha relatat la complexitat informativa local de Corea del Sud, especialment a causa de la migració poblacional cap a les grans ciutats. El canvi de construcció poblacional, abandonant les barreres geogràfiques, obliga a fer un periodisme "hiperlocal" per crear aquest sentiment de comunitat. De fet, la meitat de les respostes d'una macroenquesta emesa per la seva fundació destaquen la "importància" de "donar veu a la població" per explicar les seves realitats i necessitats. I això també demana respectar les seves llengües.
Informar en un món digital
Ken Doctor, conseller delegat i fundador de Lookout Local, digital nord-americà guanyador del Pulitzer el 2024, destaca que el periodisme local i rigorós ajuda a mantenir la llibertat informativa i fer arribar les notícies arreu del país. Tenint en compte la gran extensió dels Estats Units, Doctor assenyala que el viratge cap al món informatiu digital obre també noves oportunitats, com ara incorporar la intel·ligència artificial per segmentar més el periodisme i arribar fins a un públic major, generant una oportunitat de creixement i negoci per als mitjans. I això, des del seu punt de vista, també beneficia a la informació de proximitat amb models de negoci que apel·lin a la comunitat.
En aquesta mateixa línia, el director de recerca de l'Institut Reuters, Richard Fletcher, apunta que l'eclosió i afiançament de les xarxes socials també han suposat un canvi de paradigma. De fet, tal com ha destacat, als Estats Units mateix es consumeixen més les xarxes que els mateixos mitjans de comunicació. Aquesta és la realitat nord-americana, però és una tònica que és extrapolable en altres punts del món. Amb aquesta radiografia general, Fletcher remarca que la informació local continua considerant-se una de les millors -si no la millor- formes d'informar-se. Segons les xifres esgrimides, les notícies de proximitat continuen sent les més buscades per a tots els segments de la població, per sobre la informació climàtica, que cada vegada desperta més interès en la joventut, o la política.
Els mitjans premiats
- Categoria Internacional: El guardó ha estat per Lookout Santa Cruz, fundat i dirigit per Ken Doctor. El jurat ha valorat la seva tasca en la informació "rigorosa" i el defineix com un model de referència a context internacional.
- Categoria Europa: El guardó ha estat pel mitjà escosses, de Glasgow, Greater Govanhill, dirigit per Rhiannon J. Davis. Es tracta d'una revista local que neix per explicar la vida d'un barri, i que ha esdevingut en una referència, tal com remarquen des del jurat.
- Categoria en llengua catalana: El guardó ha estat per Pallars Digital, dirigit per Jordi Ubach i Llorens. El jurat ha posat en relleu "la seva forta connexió amb la comunitat i la sostenibilitat del projecte".
L'acte ha comptat amb la presència del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, la comissionada d'ús social del català de l'Ajuntament de Barcelona, Marta Salicrú, representants de la Diputació de Barcelona i altres alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya i el consistori. Formada per més de 550 capçaleres de premsa, mitjans digitals i audiovisuals, l'AMIC ha tirat endavant un guardó que vol enfortir l’ecosistema de mitjans de proximitat, contribuir al fet que aquest espai comunicacional es continuï professionalitzant, prestigiant la feina dels editors i editores i periodistes.