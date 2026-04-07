El Grup Barnils presenta l'anuari enfocat a plantar cara als discursos d'odi

El Grup de Periodistes Ramon Barnils ha presentat aquest dimarts al vespre a La Deskomunal de Barcelona la quinzena edició de l’Anuari de Mèdia.cat, enguany enfocat a plantar cara a la desinformació i als discursos d'odi. L'Observatori Crític dels Mitjans, impulsat pel grup de periodistes, busca respostes a l'expansió de les narratives de l'extrema dreta a través de diversos reportatges i treballs d'investigació elaborats per alguns dels mateixos periodistes del grup. L'anuari, que es podrà comprar a partir de demà, també busca posar sobre la taula propostes sobre què pot fer el periodisme per donar resposta a l'auge dels discursos reaccionaris i articular un "periodisme antifeixista".
El periodista Nico Tomás ha identificat en un reportatge les narratives i els punts en comú detectats a partir de l’anàlisi de 150 hores de pòdcasts antiwoke en català, castellà i anglès, on es repeteixen estratègies comunes amb discursos antiimigració, antifeministes i en contra dels mitjans de comunicació. A més, en clau catalana, el periodista Pol Baraza també ha escrit un reportatge sobre com s’estan preparant els parlaments per fer front als "pseudoperiodistes" i com es blinden el Parlament de Catalunya i el Congrés dels Diputats davant la presència d'agitadors d’extrema dreta, com Vito Quiles.
En clau internacional, la periodista Alba Sidera, especialitzada en l'extrema dreta, analitza per què a l’elit tecnoreaccionària li fa nosa la democràcia i com el periodisme ha de tenir un paper fonamental en la lluita contra el tecnofeixisme. En aquesta línia d’obrir el focus per entendre un món que canvia a escala global, la periodista Maria Bouabdellah entrevista el nord-americà Mark Bray, autor d’Antifa i actualment exiliat a Madrid per amenaces. Aquests són només un dels exemples que es poden trobar en la quinzena edició de l'anuari del Grup Barnils.
Quinze anys d'anuari del Grup Barnils
El Grup de Periodistes Ramon Barnils ja fa quinze anys que impulsa, anualment, un observatori crític dels mitjans de comunicació per tal de "destapar els silencis mediàtics". I, com la professió, l'anuari ha evolucionat acompanyant l'ecosistema mediàtic del país. En l'edició d'enguany, per exemplificar-ho, Roger Palà, primer coordinador de l’Anuari Mèdia.cat, i Laia Soldevila, exsecretària tècnica del Grup Barnils, analitzen com s’ha desplaçat el contrapoder periodístic durant aquests anys i reivindiquen la necessitat de construir col·lectivament en un món hostil.
Des de fa quinze anys, l'anuari del Grup Barnils presenta "un recull de reportatges en profunditat sobre temàtiques que no han sortit a la portada de cap diari ni han obert cap informatiu" i, alhora, aprofundeix de manera crítica en qüestions que massa sovint han marcat l’agenda, amb articles d’anàlisi a càrrec d’expertes, infografies i continguts especials.