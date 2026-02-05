Elisabet Borreda i Arnau Lleonart, nous presidents del Grup Barnils

La directora de comunicació del Grup Eveho/Generamés, Elisabet Borreda, i el redactor del diari VilaWeb Arnau Lleonart han estat nomenats nous presidents del Grup Barnils, segons va ratificar ahir dimecres 4 de febrer l'assemblea de socis de l'entitat periodística.
Borreda i Lleonart substituiran en el càrrec Enric Borràs, que ha exercit la presidència durant quatre anys i mig. El ja expresident va presentar la renúncia a la junta actual, que ha acordat una reorganització interna i una presidència compartida. "Després d'un llarg procés de reflexió interna hem considerat que és una bona manera de donar resposta a les necessitats del context actual", ha apuntat Lleonart. Enric Borràs continuarà com a vicepresident.
Borreda ha considerat que el conjunt del sector periodístic passa per un moment "que dista de ser òptim" i ha subratllat que la conjuntura social, política i econòmica ha fet "imprescindible" el procés d'anàlisi interna i reformulació que ha fet l'entitat. "L'auge de l'extrema dreta ja no és només una amenaça i una de les principals prioritats del Grup Barnils és la de ser capaços d'articular una resposta davant d'aquesta realitat".
"Tenim ganes de rellançar el Grup Barnils, de fer un pas endavant i plantar cara als responsables de la desinformació que intoxiquen el debat públic", ha afegit Lleonart. Durant l'assemblea, es van fixar com a objectius el creixement del grup, augmentar-ne la rellevància com a actor de la societat civil i explorar aliances internacionals clau.
Aquest 2026 farà 25 anys que es va crear el Grup de Periodistes Ramon Barnils, que va néixer amb la intenció de crear un punt de trobada per als periodistes que comparteixen una mateixa idea de periodisme rigorós, crític, fet i pensat des dels Països Catalans.