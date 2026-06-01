El Solsonès obté resultats destacats a la final nacional de natació escolar d’Igualada

La final nacional de natació dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya corresponent al curs 2025/26 ha tingut lloc a la piscina municipal d’Igualada, situada a la comarca de l’Anoia, durant el cap de setmana passat. Un centenar de nedadors i nedadores provinents de diverses comarques catalanes s’hi han donat cita. L’esdeveniment ha aplegat joves que han pogut mostrar la seva capacitat competitiva en una jornada marcada per l’esforç sostingut i l’activitat constant.
Les proves i la representació solsonina
Al llarg del dia, els participants han pres part en modalitats diverses: lliures, braça, esquena, papallona i també relleus. Cada comarca ha tingut l’oportunitat de visibilitzar la feina feta durant la temporada, amb els seus esportistes evidenciant la destresa assolida. El Solsonès s’ha presentat amb prop de vint nedadors i nedadores del club Espaigua, collint resultats positius de manera general en tot el conjunt de proves.
Els resultats individuals dels esportistes del Solsonès han evidenciat presències destacades en diverses classificacions. En esquena, Sabrina Sahli Khazzan ha ocupat la desena posició, David Seoane Balaguer s’ha classificat novè, mentre que Maria Feixas Cardona i Daria Pop han finalitzat quinzena i setzena respectivament; Jofre Garcia Gonzàlez també ha finalitzat setzè. En la prova de braça, Lia Viladrich Millet ha estat desena, i esportistes com Aina Pujol Molins, Maria Feixas Cardona, Aina Cardona Garcia, Mia Navarro Novelles i Salma Sahli Khazzan s’han situat dins el top vint de les seves categories.
Classificacions assolides en papallona i crol
En papallona, Noa Vila Tripiana ha arribat a la quarta plaça, Daria Pop ha estat onzena, mentre que Quim Traveset Armengol ha tancat la prova en cinquè lloc en la seva franja. Pel que fa al crol, Carla Codina Simon ha obtingut la dotzena posició, Júlia Nadal Fernández la tretzena, David Seoane Balaguer la dissetena, Àlex Fornell Murcia la tretzena, Noa Vila Tripiana la setzena i Quim Traveset Armengol la novena, fet que mostra la presència rellevant de la comarca en totes les disciplines.
Els esportistes del Solsonès han demostrat una preparació acurada i un compromís constant durant la competició. La varietat de proves ha portat els representants de la comarca a adaptar-se als diferents desafiaments i a aconseguir classificacions remarcables en l’àmbit individual, fruit de la tasca feta als clubs escolars.
L’experiència viscuda a la final nacional de natació escolar posa en primer pla la importància de la promoció esportiva al territori i la funció dels clubs com Espaigua en el progrés dels joves. Aquesta cita ha donat l’oportunitat de competir i obtenir reconeixement dins d’un esdeveniment consolidat del calendari escolar de Catalunya.