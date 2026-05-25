Olius Groc es proclama campió de la 17a lliga de bitlles del Solsonès

Jornades finals de la Lliga del Solsonès de Bitlles. De les partides pendents, la celebrada a Sant Llorenç de Morunys entre l’Arcada i Olius Negre va ser determinant. L’equip local, que estrenava equipament, es va imposar a les dues partides amb molta regularitat amb les seves puntuacions. No va ser el mateix per part de l’Olius Negre que va estar molt irregular en aquesta ocasió i en perdre les dues partides deixava en safata a l’Olius Groc aconseguir la Lliga per primera vegada i destronar al dominant dels darrers anys en aquesta competició.\r\n\r\nOlius Groc en el seu enfrontament amb Olius Júnior, no va fallar i en guanyar les dues partides s’imposava finalment per un punt a Olius Negre.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tEquips de l’Arcada de Sant Llorenç de Morunys i Olius Negre a la darrera jornada\r\n\t \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPer la seva banda, Olius Vermell amb moltes baixes de pes a les seves files va perdre les dues partides contra Olius Amateur i també deixava a l’Arcada com a 3r integrant del podi. Enhorabona als de Sant Llorenç de Morunys que amb la renovació infantil han mantingut el tipus en aquesta campanya de canvis al seu club.\r\n\r\nUna Lliga la del 2025-26 amb moltes partides ajornades per la climatologia i on la baixa final al campionat de El Barecillo ha provocat sorpresa entre la resta dels equips.\r\n\r\nEnhorabona a Olius Groc per la seva victòria ben merescuda per a la seva regularitat.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tClassificació\r\n\t \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n