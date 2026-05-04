04 de maig de 2026

Olius campió de la 5a Lliga Catalana Infantil de bitlles

El diumenge 3 de maig es va celebrar a Tordera (Maresme) la darrera jornada de la 5a Lliga Catalana Infantil de Bitlles que organitza la Federació Catalana de Bitlles

  • Equip d’Olius A Campió de la Lliga Catalana Infantil (Tony, Quirze, Ramon, Pol i Aran)
  • Equip d’Olius B de la Lliga Catalana Infantil (Nor, Roger, Àlex, Joan, Aran i Toni Márquez entrenador)

Publicat el 04 de maig de 2026 a les 07:27

L’equip Olius A, amb els tiradors amb més experiència ( Ramon Vilaseca, Aran Badia, Quirze Pellicer, Pol Forcada i Tony Pelegrina) arribaven a la darrera jornada amb quasi 300 punts d’avantatge sobre el segon classificat l’equip femení Els Estels de la Sénia i una mica més de 400 sobre el tercer La Penya del Bistec Infantil. 

Aquest avantatge donava amb seguretat el títol a l’Olius A, que ha tornat a guanyar aquesta darrera jornada conjunta amb dos partides, la primera de 269 punts i la segona amb una puntuació fantàstica de 310 que molts equips sèniors no arriben a fer. 

Mentre tant l’Olius B (Joan Malé, Aran Casabosch, Àlex Octavian, Roger Vilaseca, Nor Saadouni, Ainur Puig i Kilian Covaciu) ha fet una partida discreta i finalment ha assolit la 9a posició del campionat. L’equip B està composat per bitllaires que comencen la seva activitat i estan en progrés i en el futur immediat, accedir al primer equip quan aquest vagi deixant bitllaires en passar a la categoria cadet.

Enhorabona als bitllaires infantils d’Olius que tornen a guanyar la Lliga Catalana Infantil per 5a vegada consecutiva demostrant una qualitat excel·lent que segur continuarà en el futur.

 

