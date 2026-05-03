El Madrid guanya, endarrereix la Lliga del Barça i enfonsa l'Espanyol

La segona Lliga de Flick haurà d'esperar, com a mínim, una setmana. El Reial Madrid ha fet la feina contra l'Espanyol i els blaugrana, tot i guanyar aquest dissabte al camp d'Osasuna per 1-2, encara no són campions matemàticament. Vinicius JR, amb un doblet, ha esvaït el somni de molts culers de guanyar, per tercera vegada consecutiva, la lliga a l'estadi de Cornellà el Prat, tot i que aquest cop fos per passiva.
La victòria del Madrid, però, deixa un escenari fins ara, mai vist: si el Barça guanya el Clàssic d'aquest pròxim diumenge dia 10 de maig, serà la primera vegada a la història que el club blaugrana conquistarà el títol després de vèncer als blancs. Diumenge a les 21 hores, el Camp Nou pot ser l'escenari d'una festa memorable, victòria contra el Madrid i celebració del títol de Lliga. Un dos en un de somni.
La derrota de l'Espanyol deixa els blanc-i-blaus 13ns a la classificació amb cinc punts de marge sobre el Sevilla, que marca la zona de descens i té un partit menys. Els pericos, però, encara no han guanyat en tot el 2026 i sumen 5 punts de 51 possibles, una dada demolidora. Queden tres partits i l'ombra de la Segona Divisió és, cada cop, més fosca.