Rua culer de 200 bicis per arribar a Oslo

Després de proclamar-se campiones de Lliga per setena temporada consecutiva, el Barça buscarà diumenge al Camp Nou el bitllet per a la final de la Champions a Oslo. Les blaugrana necessiten tot el suport de l'afició per desfer l'empat a un aconseguit a Alemanya dissabte passat i, amb la voluntat d'animar l'equip, el bar Bocata, un establiment de Barcelona, ha organitzat una rua de 200 bicis el pròxim diumenge, 3 de maig.
Els organitzadors han convocat els seguidors culers per fer un recorregut en bicicleta, des de la plaça Francesc Macià fins al Camp Nou, abans que a les 16.30 hores les de Pere Romeu comencen a jugar el que, fins ara, serà el partit més transcendental de la temporada. La festa prèvia inclourà també "música i cervesa" i per apuntar-s'hi només cal enviar un missatge directe (DM) a xarxes.
Per animar la gent a participar en l'esdeveniment, Kika Nazareth ha col·laborat en el vídeo de promoció d'@barbocata a Tik Tok. Extravertida i natural, la davantera s'ha adreçat als aficionats perquè participin en una trobada que ha d'impulsar les jugadores per aconseguir la victòria davant el Bayern de Múnic i disputar una setena final europea. Nazareth espera un "partidàs".
La quarta Champions
Després de guanyar la Lliga de Campions en les temporades 2020-21, 2022-23 i 2023-24, el Barça vol classificar-se dissabte per a disputar la final de la UEFA Women's Champions League de 2026 a l'Ullevaal Stadion d'Oslo. El partit se celebrarà el dissabte 23 de maig i les blaugrana només pensen en un quart títol que engrossi el palmarès i els torni el regnat a Europa.