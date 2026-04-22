El Barça torna a guanyar la Lliga al camp de l'Espanyol

El Barça ha guanyat la Lliga per setè any consecutiu, i ho ha fet amb un 1-4 ni més ni menys que al camp de l'Espanyol. Les blaugrana s'han proclamat campiones amb un domini del joc evident -com ja és costum- i gràcies als gols de Carla Julià, Graham Hansen i el doblet de Martine Fenger.
No és el primer cop que el Barça guanya el torneig de la regularitat a la gespa dels pericos, ja ho va fer a l'RCDE Stadium l'any 2023 amb un 2-4 i també el 2019, amb un únic gol de Messi. Va ser fa tres anys quan, de fet, l'afició de l'Espanyol va envair el camp provocant tensió i enfrontaments quan els blaugrana es van proclamar campions.
El partit a la Ciutat Esportiva Dani Jarque d'aquesta vigília de Sant Jordi ha començat amb la primera possessió per a l'Espanyol, però a les del Barça només els ha calgut un minut per robar la pilota i marcar el primer gol. Ha estat Carla Julià, la lateral que ha debutat amb el primer equip aquesta mateixa temporada, qui ha anotat l'1 a 0. Les de Pere Romeu han continuat amb Rosalía, Graham Hansen i Carla Julià dominant el joc. Al minut 25, l'àrbitre ha xiulat penal i Laia Ballesté ha empatat el marcador amb un gol al centre de la porteria.
L'alegria, però, ha durat poc per a les periques. Només dos minuts després, Graham Hansen ha marcat el segon gol gràcies a l'assistència de Clara Serrajordi. Al minut 37, Amaia s'ha endut targeta groga per fer caure Rosalía. La primera part del derbi ha acabat amb cinc minuts d'afegit sense més canvis -de moment- al marcador.
L'onzena Lliga (i setena consecutiva)
La segona part del matx ha començat amb un canvi: Vicky López ha entrat per Graham Hansen. La dinàmica del joc no ha variat i el domini ha continuat sent clarament blaugrana. Al minut 55, la davantera de la Masia Martine Fenger ha fet l'1-3. Poc després, al 62, han arribat més moviments a les banquetes: a l'Espanyol, Caracas i Aina han substituït Simona i Naima; i, al Barça, Claudia Pina, Patri Guijarro i Alexia han entrat per Kika, Sydney i Rosalía.
El derbi ha avançat amb una targeta groga per a Marta Torrejón després de tirar Browne a terra. L'Espanyol ha continuat amb els canvis: Judit Pablos, Arana i Guerra per Ona, Ballesté i Baudet. També Pere Romeu ha fet l'últim moviment: Maria Llorella per Aïcha. I llavors ha arribat el doblet de la davantera Fenger: 1-4. Tot i els cinc minuts d'afegit, les de l'Espanyol ja no han pogut fer res per a remuntar i les del Barça, per contra, han començat a veure clara la victòria.
Així, l'àrbitre ha xiulat el final del partit i les blaugrana han guanyat la seva onzena Lliga -i la setena consecutiva-. Ara les del Barça ja poden posar el focus en el partit d'aquest dissabte, que s'enfrontaran al Bayern de Múnic en l'anada de la semifinal de la Champions. També el pròxim 16 de maig es jugaran la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid.