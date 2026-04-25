Bayern de Múnic 1-1 Barça: les blaugrana empaten i l'eliminatòria es decidirà al Camp Nou

El Barça de Pere Romeu no ha pogut amb el Bayern de Múnic. Amb la ressaca del triomf de fa només tres dies, quan les blaugrana celebraven el títol de Lliga al camp de l'Espanyol (la setena consecutiva i l'onzena de la secció), les blaugrana han empatat 1-1 davant un equip bavares que ha competit de valent i ha posat contra les cordes durant molts minuts al Barça.
Els 31.000 espectadors que han omplert l'Allianz Arena s'han quedat glaçats ben d'hora: Ewa Pajor ha fet el 0-1 al minut 8, aprofitant una centrada de Brugts per obrir la llauna. Amb el gol, les blaugrana han anat creixent i generant ocasions, però ni Alexia, ni Pajor ni Graham Hansen han estat encertades de cara porteria. El Barça ha dominat el joc, però la circulació era massa lenta i les blaugrana no estaven fines en l'última passada.
Amb els minuts, les bavareses han anat creixent i generant perill, obligant Cata Coll a fer més d'una intervenció de mèrit per evitar el gol. Al descans, tot i anar de més a menys, el 0-1 del marcador ha reflectit la superioritat culer sobre la gespa, que ha tingut més la pilota i ha gaudit d'ocasions per ampliar distàncies, sense èxit.
El Bayern sorprèn i empata
Després de passar pels vestuaris, les alemanyes han sortit amb una marxa més, buscant el gol de l'empat. Pere Romeu ha intentat revertir la dinàmica de joc fent entrar Serrajordi en el lloc de Vicky López al minut 65, però tot i tenir més control, les bavareses han continuat collant. L'esforç ha donat els seus fruits al Bayern que, al minut 70, ha aconseguit empatar després d'una gran combinació col·lectiva que Kett ha enviat al fons de la xarxa.
Romeu ha reaccionat ràpidament fent entrat a Kika i Salma en el lloc de Pina i Graham. L'impacte ha estat immediat, ja que Kett, autor del gol de l'empat, ha estat expulsada al minut 80 per estirar els cabells a Salma. Amb una jugadora més, les blaugrana han tancat al Bayern en camp propi buscant insistentment el gol de la victòria. Mahmutovic s'ha lluït sota pals aturant un gran xut de Mapi León poc abans d'arribar al minut 90.
L'última ocasió del partit l'ha tingut Salma Paralluelo, però el xut de la davantera culer ha marxat fora dels tres pals. L'empat deixa l'eliminatòria encara per decidir de cara la tornada, que es jugarà el diumenge 3 de maig, a les 16:30, a l'Spotify Camp Nou. En joc, un bitllet per la final de la Champions del 23 de maig, a Oslo.