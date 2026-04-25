Getafe 0-2 Barça: els blaugrana sentencien la Lliga al Coliseum

El Barça de Hansi Flick és l'amo i senyor de la Lliga. Tot i l'eliminació a la Champions davant l'Atlètic de Madrid, més prematura del que els culers haurien volgut, l'equip que ha construït l'entrenador alemany és jove, practica un futbol atractiu i ofensiu i, sobretot, és guanyador. Cinc títols conquerits dels vuit possibles d'ençà que Hansi Flick va aterrar al Camp Nou, dues Supercopes d'Espanya, una Copa del Rei i, més aviat que tard, dues Lligues.
I és que no és massa agosarat, ni tan sols per un culer, donar aquesta lliga 2025/26 vista per sentència. Amb la victòria per 0-2 contra el Getafe al Coliseum, el Barça s'allunya a onze punts del Reial Madrid, després que els d'Álvaro Arbeloa empatessin a un al camp del Betis, amb un gol del català Héctor Bellerín al temps afegit. Flick ha donat continuïtat a l'onze que va guanyar al Celta en la darrera jornada, fent només tres retocs, dos d'ells per obligació: Roony Bardghji ha entrat en el lloc de Lamine Yamal, baia per lesió; Fermín per Eric Garcia, absent per sanció; i Lewandowski en detracció de Ferran Torres, per decisió tècnica.
Des de l'inici del partit el Getafe ha sortit intens i agressiu, com és característic en l'equip de Bordalàs, que fins i tot ha gaudit d'alguna aproximació en els minuts inicials. El ritme, molt baix, ha complicat el joc d'un Barça que, fins al minut 35, no ha gaudit de cap ocasió clara. Bardghji, després d'una bona combinació amb Koundé, ha rematat massa creuat i el xut ha sortit fora. Just abans del descans (minut 45), Fermín ha obert la llauna (0-1) aprofitant una passada deliciosa de Pedri que l'ha deixat sol davant de David Soria.
El Barça "balla" al ritme de Pedri
La segona meitat ha començat sense canvis. El ritme de pilota encara era baix i el domini dels blaugrana. Jules Koundé s'ha encarregat d'esvalotar el galliner: el francès ha deixat en safata de plata un gol que Olmo no ha sabut aprofitar i, poc després, ha estat a punt de regalar una ocasió d'or al Getafe amb una de les seves, ja massa habituals, badades de concentració.
Hansi Flick ha agitat la banqueta al minut 60 amb un triple canvi, Marcus Rashford, Frenkie de Jong i Araujo han entrat per Bardghji, Gavi i Koundé, en previsió que la desconnexió pogués anar a majors. Amb els canvis, l'equip ha intentat apujar una mica el ritme i, Fermín, ha estat a punt de firmar el seu doblet després d'una (altra) gran passada de Pedri que l'andalús no ha aconseguit materialitzar.
Al minut 73, Rashford, després d'una gran cavalcada al contracop, ha sentenciat el partit (0-2) i, gairebé, la lliga. Als minuts finals, Flick ha fet entrat un qüestionat Balde, en el lloc de Fermín, i a Marc Casadó, que ha donat descans a Pedri, avui, com de costum, incommensurable.