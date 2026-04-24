L'Ajuntament «gira l'esquena» al Sant Andreu: «Sense la moratòria, la temporada no començarà al Narcís Sala»

Continua el periple per canviar la gespa del Narcís Sala. Després de l'ascens de la Unió Esportiva Sant Andreu a la Primera Federació (la tercera divisió estatal) onze anys després, el club i el barri estan immersos en una lluita tant o més important que l'esportiva per posar gespa natural a l'estadi i adequar-lo a les necessitats que exigeix la normativa de la Primera Federació.
L'episodi més recent d'aquest estira i arronsa amb el consorci s'ha viscut aquest divendres 24 d'abril al plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, a instàncies de la pregunta formulada per Josep Rius, regidor de Junts. La qüestió, dirigida a l'alcalde Collboni, ha estat molt concreta: "Posaran gespa natural al Narcís Sala perquè el Sant Andreu pugui començar la temporada a la Primera Federació jugant al seu estadi? Sí, o no?".
L'alcalde, en la seva resposta, ha assegurat que "Sense la moratòria, el Sant Andreu no podrà començar la temporada al Narcís Sala". Collboni fa referència al fet que la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha decidit posar fi a la pròrroga que permetia als clubs acabats d’ascendir a Primera Federació jugar durant sis mesos sobre gespa artificial; excepció que la temporada passada va permetre a l’Europa jugar la primera volta al Nou Sardenya amb gespa artificial.
Collboni, per tant, ha confirmat que si la RFEF no es desdiu d'aquesta decisió, el Sant Andreu no podrà començar la temporada jugant al Narcís Sala, ja que s'instal·li o no la gespa, l'alcalde diu que "els treballs es demorarien molt més enllà del setembre", que és quan arrenca la temporada. Amb aquestes declaracions, l'alcalde deixa en l'aire el futur esportiu del Sant Andreu al barri, mentre que s'escuda en l'aplicació o no d'aquesta moratòria per justificar-se en cas que la UESA no comenci temporada al Narcís Sala.
L'Ajuntament demana "temps"
L'alcalde ha assegurat que, tot i que "l'ascens ens omple d'orgull i volem que el Sant Andreu pugui jugar al seu estadi", no ho pot garantir i demana "temps". Rius ha interpel·lat a Collboni i ha defensat que demanar paciència és dir "no a la UESA, als seus aficionats i a tot un barri", així com "a l'Europa", ha afegit.
"L'Ajuntament i l'alcalde no estan a l'altura", ha sentenciat Rius, que ha retret a Collboni i al regidor d'Esports David Escudé que no fossin al Narcís Sala el dia que es va concretar l'ascens: "era una premonició de la seva postura". Des de Junts, defensen que el consorci li està "girant l'esquena" a un club històric com la UESA, "tal com l'any passat van fer amb l'Europa". En aquesta línia, Rius defensa que enviar el cub de Gràcia a Can Dragó ha perjudicat el club i l'atletisme de Nou Barris, a banda de recordar a l'alcalde que l'any passat van intentar canviar la normativa de la Primera Federació i "aquest any estem pitjor" (al·ludint a l'eliminació de la moratòria).
De qui depèn posar la gespa?
Després que Junts hagi retret l'Ajuntament que Barcelona inverteixi "milions en grans esdeveniments" i no "vulgui assumir" posar gespa natural al Narcís Sala i al Nou Sardenya, Collboni ha assegurat que el consorci sí que té els recursos per resoldre aquesta problemàtica, però que "no només depèn de nosaltres". Després d'aquesta afirmació, que l'alcalde ha repetit en fins a dues ocasions, plana sobre la problemàtica de la gespa un dubte sense resoldre: de qui depèn posar la gespa?
Rius ha acusat l'Ajuntament d'expulsar els clubs i projectes esportius dels seus barris i de la ciutat, i ha conclòs la seva intervenció amb un missatge molt directe: "Senyor Collboni, posi la gespa". L'alcalde, però, ha respost que el consorci no pot donar "solucions màgiques".
La UESA? Al Narcís Sala!
Davant la incertesa administrativa sobre la gestió de la gespa del Narcís Sala, el barri de Sant Andreu no s'ha quedat de braços plegats i ha impulsat la plataforma popular unitària "Salvem el Narcís Sala", que reclama les remodelacions pertinents perquè el club quadribarrat pugui jugar al seu estadi. La iniciativa, engegada a xarxes, ha difós un manifest en què es fa una crida a l’Ajuntament de Barcelona i, particularment, a Jaume Collboni, a canviar la gespa i preservar el Narcís Sala com la casa de la Unió Esportiva Sant Andreu.
A banda, la iniciativa també avisa que "estem disposats a emprendre totes les accions de mobilització necessàries per fer-ho possible" i encoratja a "tota la massa social andreuenca a donar suport a la plataforma popular i veïnal". En aquesta línia, i com a resposta a les paraules de Collboni, que ha firmat que no depèn del consistori canviar la gespa, la plataforma ha publicat a xarxes un missatge preguntant-se, doncs, "de qui depèn" i avisant que "donada la resposta d'avui de l'alcalde, activem les accions previstes". Un d'aquests moviments és la recollida de signatures que s'ha convocat aquest cap de setmana.