El Sant Andreu no contempla marxar del Narcís Sala: «La solució és adequar l'estadi»

La Unió Esportiva Sant Andreu és nou equip de Primera Federació; els andreuencs tornen a ser equip de la tercera divisió estatal, onze anys després. La consecució del títol de campions del Grup 3 de la Segona Federació, a falta de dues jornades pel final de la temporada regular, suposa un èxit esportiu pel club i el futbol català. Amb la feina feta al camp, però, ara comença una batalla amb la mateixa, si no més, importància als despatxos: posar gespa natural al Narcís Sala.
La normativa de la Primera Federació és clara i contundent: "tots els equips que hi competeixen han de disposar d'un terreny de joc amb gespa natural per disputar els partits oficials". Actualment, la gespa del Narcís Sala, feu del Sant Andreu, és artificial, fet que, si no s'arregla, impediria a l'entitat disputar els partits com a local al seu estadi i l'obligaria a "mudar-se" a un camp habilitat.
Fonts de la UESA, nom amb que es coneix popularment l'equip del barri de andreuenc, han assegurat a Nació que "no contemplen" marxar de l'estadi. Aquesta és la postura del club i, també dels aficionats, que en el partit contra el Reus Reddis, en què es va segellar l'ascens, van desplegar una pancarta amb un missatge clar: "No marxarem del Narcís Sala".
El Sant Andreu, a Sant Andreu
La postura de l'entitat quadribarrada és molt ferma i, en cap cas, implica traslladar-se d'estadi. Des del club, tot i que apunten que "totes les possibilitats estan obertes", remarquen que l'opció del club és "jugar al Narcís Sala". A banda, recorden que l'estadi ja va tenir gespa natural instal·lada, entre els anys setanta i el 2005, quan l’equip va jugar a Segona Divisió i Segona B (avui Primera Federació), i que, per tant, "és factible substituir la superfície".
Fonts del club expliquen que estan "en converses amb l'Ajuntament de Barcelona", i que, al ser un estadi municipal, "les inversions estructurals i permisos" depenen de del consorci. El club quadribarrat referma, també, el seu arrelament popular amb el barri: "Marxar del poble suposaria un cop molt dur per la nostra massa social". El cert és que la UESA viu un moment daurat de la història del club, al camp i a les grades; prova d'això és que el mes de gener d'aquest 2026 ha arribat a la xifra rècord de socis: 5.300
Manuel Camino, president institucional del Sant Andreu, va anar un pas més enllà en declaracions a Betevé, minuts després d'aconseguir l'ascens. "No ens mourem d'aquí, com més aviat els hi entri al cap a les autoritats, millor", va etzibar Camino, que va afegir que "som el Sant Andreu, no tenim res a veure amb l'Europa; som un barri obrer i ells tenen un altre estatus social".
El capità de l'equip, Albertito, també va ser clar en la celebració del títol de lliga: "el Sant Andreu sempre juga al Narcís Sala”. En la metixa línia va remar Max Marcet, jugador quadribarrat, que va reclamar una solució immediata per mantenir-se al seu estadi i va defensar que la UESA "ha de jugar aquí, amb gespa natural". "L’Ajuntament que pagui i que canviïn el camp”, va sentenciar Marcet.
La pilota, al terrat de l'Ajuntament
La postura del Sant Andreu és molt clara, ara bé, la decisió final està en mans de l'Ajuntament de Barcelona, ja que el camp és municipal i les remodelacions van a càrrec del consorci. Des de l'Ajuntament asseguren aquest diari que es "treballa amb la UE Sant Andreu, una vegada s'ha concretat l'ascens del seu primer equip a Primera RFEF, per trobar la millor solució per complir amb la normativa vigent de la categoria".
Fonts municipals apunten que "s'estan analitzant totes les alternatives" i que "encara no hi ha res decidit". I, tot i que asseguren que "la voluntat és que tothom tingui el seu estadi", no poden garantir que el club quadribarrat jugui al Narcís Sala la pròxima temporada: "No podem fer miracles".
De fet, des de l'Ajuntament recorden que la gespa artificial del camp de la UESA "es va instal·lar recentment", "està en perfecte estat" i "va costar molts diners". A banda, també critiquen la normativa de Primera Federació, apel·lant que "és il·lògica" i "sense sentit".
L'oposició pressiona a Collboni
L'oposició a l'Ajuntament de Barcelona també ha pres partit. ERC s'ha sumat al moviment per canviar la gespa natural del Narcís Sala amb un post a Instagram on diu: "Collboni tenim un missatge per a tu: posa la gespa". BComú també s'ha posicionat en un comunicat on exigeix al govern municipal que "garanteixi que la UESA pugui jugar al Narcís Sala la temporada vinent”. Els comuns diuen que “Collboni va tard i malament" i que "el govern del no-res de Collboni no ha entomat encara la situació malgrat la demanda”.
Junts defensa, també, el canvi de gespa a l'estadi quadribarrat, i ha assegurat que “Barcelona no es pot permetre projectar una imatge de desconnexió amb el seu teixit de base ni empènyer un club centenari a abandonar el seu estadi per manca d’ambició municipal”. En la mateixa línia rema el PP, que també s'ha mostrat favorable a posar gespa natural al Narcís Sala. Per la seva banda, la CUP, tot i no tenir representació municipal, també està pressionant a l'Ajuntament perquè abordi la problemàtica.
Evitar un nou "cas Europa"
L'objectiu del Sant Andreu és evitar un nou "cas Europa", que aquesta temporada ha hagut de marxar del Nou Sardenya per la impossibilitat d'instal·lar-hi gespa natural. El cas dels graciencs, rival ciutadà dels andreuencs, és similar, sí, però té una diferència flagrant: no hi ha cap motiu arquitectònic o logístic que impedeixi canviar la gespa del Narcís Sala.
En el cas de l'Europa, que la temporada passada també va ascendir de Segona a Primera Federació, l'argument de l'Ajuntament per no canviar la gespa va ser que el camp de Gràcia està ubicat a sobre d'uns pàrquings i, per tant, la instal·lació de la gespa natural seria "impossible". És per això que el consorci va intentar convèncer, sense èxit, als clubs de la Primera Federació de canviar la normativa.
La situació ha obligat l'Europa a jugar a l'estadi de Can Dragó, camp que l'Ajuntament valora perquè hi jugui, també, el Sant Andreu en cas de decidir que no volen assumir els costos del canvi de gespa del Narcís Sala. "L'Inter de Milà i el Milà comparteixen estadi", va defensar-se David Escudé, regidor d'Esports, en declaracions a RAC1. La proposta, "innovadora" si més no, però, no satisfà ni a uns ni als altres.
Des del Sant Andreu asseguren que jugar a Can Dragó no és una opció viable, ja que l'estadi "no reuneix les condicions per encabir tota la nostra massa social". "És un camp provisional massa petit", sentencien des del club.
El futbol base del Sant Andreu, reubicat
El Sant Andreu "fa setmanes que treballa per tenir alternatives factibles pel futbol base" en cas que s'instal·li la gespa natural al Narcís Sala. El club assegura que s'esforça perquè el trasllat sigui "el més fàcil possible per les famílies". Prova d'això és l'acord al que el club ha arribat amb l’AE Bon Pastor, que permetrà tenir a les seves instal·lacions franges d’entrenament pel futbol base andreuenc.
En aquest sentit, la prioritat del club és "mantenir les millors condicions possibles pel nostre futbol base", després d'invertir 100.000 euros al camp de l’AISS (on entrena el gruix del futbol base) per millorar la instal·lació "davant la deixadesa de les institucions".