Un Sant Jordi futbolístic, més enllà del Barça

Aprofitant l’arribada de Sant Jordi, us proposem una selecció de llibres futbolístics que, més enllà del Barça, de qui ja vam presentar-vos una alineació literària en ocasió d’aquesta mateixa diada, evidencien la vitalitat de la literatura futbolística i la creixent diversitat, tant geogràfica com temàtica, de les novetats editorials que s’aproximen, des de les lletres, al món de l’esport de la pilota. La nostra tria per aquest Sant Jordi de 2026 és la següent:
Amb l’1: Banderes blaves. Crònica d’una afició, de Juanjo Lecumberri
El periodista lleidatà Juanjo Lecumberri, fill del lateral del mateix nom que, entre els anys 1982 i 1992, va defensar els colors de la Unió Esportiva Lleida esdevenint-ne una de les seves llegendes, ens presenta una crònica molt personal de la seva relació amb el Lleida, un club que, des del punt de vista social, està més viu que mai malgrat els patiments que han marcat la seva història més recent.
Amb el 2: Golden. El futbol de la terra, de Llorenç Bonet
Un altre ponentí molt vinculat al món del futbol de la Terra Ferma, el poalenc Llorenç Bonet, és l’autor d’aquesta obra, amb una denominació d’origen molt lleidatana, que analitza com les arrels territorials i socials dels jugadors condicionen enormement la seva manera d’entendre i de practicar el futbol. Així, doncs, Bonet, estudia els diferents models futbolístics tot argumentant que la cultura, els valors i la manera de viure d’un determinat territori tenen una gran incidència sobre el desenvolupament del seu futbol.
Amb el 3: El partit que no veus, de Xavier Estrada
Seguint a les comarques de Ponent, descobrim aquesta obra de l’exàrbitre lleidatà Xavier Estrada, actualment regidor a la Paeria en representació d’ERC, que explica, des de la seva perspectiva de psicòleg, com s’ha d’entrenar la ment per competir en millors condicions i poder gaudir plenament de l’esport. Estrada sosté que el cervell és clau a l’hora de la pràctica esportiva, una afirmació que comparteix Bojan Krkić, un altre ponentí, que és autor d’un dels pròlegs de l’obra.
Amb el 4: RCD Espanyol. Història d’un sentiment, d’Hèctor Oliva
El periodista Hèctor Oliva ens presenta, de la mà de l’editorial Base, una nova edició de la seva història de l’Espanyol que es publica novament, revisada i actualitzada, en ocasió de la celebració del 125è aniversari del club periquito, que es commemora en el marc d’aquesta temporada 2025-26. En aquesta obra, Oliva ens fa una aproximació senzilla però ben documentada al segle i quart d’història del club espanyolista, fundat el 28 d’octubre de 1900 per Ángel Rodríguez.
Amb el 5: RCD Espanyol. Crònica fotogràfica 1900-2000, de Sergi Andreu
També en el marc de la celebració del 125è aniversari de l’Espanyol es publica aquesta obra, del periodista Sergi Andreu, responsable de les retransmissions dels partits del club periquito a Catalunya Ràdio, que repassa, en una extensa crònica fotogràfica, el segle XX en clau espanyolista, abraçant des de la fundació del club fins a la celebració del seu centenari, que va coincidir amb la seva tercera victòria copera, aconseguida el 27 de maig de 2000 a Mestalla després de derrotar l’Atlètic de Madrid.
Amb el 6: La història del futbol explicada pels Futbolíssims, de Roberto Santiago i Pablo Fernández
Dedicada al públic infantil, ens arriba aquesta obra, il·lustrada per Carlos Lluch, on els populars «Futbolíssims», protagonistes d’una sèrie de novel·les destinades a infants i adolescents que barregen futbol i misteri, es dediquen a revisar la història de l’esport de la pilota amb l’objectiu de fer-la accessible als lectors més joves. Hi podem descobrir des dels antecedents del futbol fins a l’eclosió de la pràctica femenina d’aquest esport.
Amb el 7: Atlas mundial de los estadios de fútbol, de John Gillard
De la mà de John Gillard i de l’editorial Cinco Tintas descobrim aquest atles, abundantment il·lustrat, que té la singularitat de fer-nos conèixer ni més ni menys que mil estadis emblemàtics d’arreu del planeta, explicant-nos així multitud d’històries que demostren com el futbol és un passió compartida en tots els racons del nostre món.
Amb el 8: 1000 camisetas de fútbol, de Bernard Lions
L’Editorial Base, que ha consolidat una línia molt interessant de publicacions esportives, recupera i actualitza un clàssic del gènere, obra del periodista francès Bernard Lions, que revisa les samarretes més icòniques del món del futbol fins a arribar a presentar-nos-en un miler en un llibre que farà les delícies dels cada vegada més nombrosos col·leccionistes d’aquestes preuades peces.
Amb el 9: Ligue 1. La liga francesa, d’Andrés Onrubia
Aquest llibre, editat per Libros de Ruta, que també s’està consolidant com una de les principals editorials de temàtica esportiva de la península, ens aproxima al futbol francès des de la mirada del periodista Andrés Onrubia, que, des de fa una pila d’anys, exerceix com a corresponsal esportiu més enllà dels Pirineus. Tal com en aquesta secció ens agrada, l’obra no és només una aproximació a la lliga francesa sinó una interessantíssima radiografia social i cultural de la societat gal·la.
Amb el 10: Heridas en la piel. Fútbol, racismo e identidad, d’Alberto Edjogo-Owono
El periodista esportiu sabadellenc Alberto Edjogo-Owono, antic internacional amb la selecció de Guinea Equatorial, ens presenta aquest llibre que analitza els diferents episodis de racisme que s’han viscut al futbol estatal, amb protagonistes com el porter del Rayo Wilfred o el davanter camerunès Samuel Eto’o, al mateix temps que apunta com el futbol pot ser un element clau en la configuració de les identitats dels territoris i com els casos de Nico Williams o de Lamine Yamal poden ajudar a canviar la percepció sobre l’adscripció i la pertinença a una determinada comunitat.
Amb l’11: El fútbol es nuestro, de Rafael Escrig
El castellonenc Rafael Escrig, amb una llarga trajectòria de difusió d’històries de clubs humils d’arreu del planeta a través del seu canal de Youtube, ens presenta, en el seu primer llibre, publicat per Geoplaneta, un viatge pel futbol modest i les seves apassionants històries que serveixen per reivindicar una altra manera d’entendre l’esport, allunyada del mercantilisme i de la globalització, i caracteritzada, fonamentalment, pel romanticisme que tradicionalment havia caracteritzat el futbol.
Amb el 12: Érase una vez el fútbol, de Gianni Mura
Per tancar aquesta selecció futbolística pel Sant Jordi d’enguany, us proposem un petit llibret, obra del periodista italià Gianni Mura, desaparegut el 2020, que recull històries del futbol d’abans, en la millor tradició de figures com la de Manuel Vázquez Montablán, que va saber entendre que explicar el futbol és una manera d’explicar el món i que les cròniques esportives també poden, en ocasions, ser considerades com a autèntiques peces literàries.