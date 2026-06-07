Un plebiscit sobre Florentino: el Madrid es juga el futur en les primeres eleccions en 20 anys

Per primera vegada en 20 anys, els socis del Reial Madrid tindran, aquest diumenge 7 de juny, l'oportunitat de votar qui volen que sigui el president del club. Ha plogut, i molt, des del 2006, quan Ramón Calderón va guanyar les eleccions després de la dimissió de Florentino Pérez.
L'alternativa al poder vigent és Enrique Riquelme, empresari alacantí que compleix tots tres requisits que Florentino va imposar als estatus per blindar-se en el càrrec. Riquelme és soci del Madrid des de fa més de vint anys, té nacionalitat espanyola i disposa de la capacitat financera necessària per avalar personalment prop de 200 milions d’euros, corresponents al 15% del pressupost del club.
Amb una campanya "exprés", l'aspirant s'ha donat a conèixer al gran públic i ha presentat una candidatura sòlida amb un organigrama plegat de llegendes del Madrid, com Raúl, Hierro o Casillas. Ara, els socis, relegats a un segon o tercer pla durant les últimes dècades, tenen l'oportunitat de decidir si volen continuar amb el projecte personalista i autoritari de Florentino, o apostar per una cara nova de la classe acomodada a l'Estat, com és Riquelme.
1. Florentino i la nostàlgia de Mourinho
Després de dos anys en blanc, des de l'arribada d'Mbappé, la figura magnànima de Florentino s'ha vist en dubte per primera vegada des que va arribar al poder. L'actual president del club blanc ha dedicat la campanya electoral ha de refer-se del ridícul esperpèntic que va protagonitzar el passat 12 de maig. Florentino ha plantejat una campanya amb la vista posada en el que ha fet, més que no pas en el que farà.
Amb lones reivindicant els seus millors fitxatges o els títols que ha guanyat, el president del club ha culminat la seva obra de la nostàlgia anunciant a José Mourinho com a nou entrenador del Reial Madrid. El portuguès, que ja va entrenar el club blanc entre el 2010 i el 2013, amb una Lliga i una Copa del Rei al sarró, tornaria al club si Florentino guanya les eleccions; això sí, ho faria per la suculenta quantitat de 15 milions d'euros que el Madrid hauria de pagar al Benfica, com a clàusula de recessió.
Florentino també ha anunciat que té lligats a Denzel Dumfries, de l'Inter de Milà, i Ibrahima Konaté, del Liverpool, que arribarien al club en cas que fos reelegit. El central francès del club anglès arribaria com a agent lliure mentre que el neerlandès, que juga de lateral o carriler dret, ho faria per una suma que rondaria els 20 milions d'euros, segons diverses informacions. A més, Florentino ha anunciat que en cas de guanyar les eleccions, fitxarà un jugador de "mínim 150 milions d'euros, que juga del mig del camp cap endavant, que no juga a la Premier League i que és un galàctic a l'alçada de Cristiano Ronaldo". Això sí, el nom del jugador no el revelarà fins el dimarts 9 de juny. L'anunci el va fer al programa Horizonte, d'Iker Jiménez.
2. L'estratègia de Riquelme: Raúl, Casillas i Hierro
Enrique Riquelme va entrar a la vida pública va menys d'un mes, quan Florentino hi va fer referència com "aquell senyor que parla per allà... que parla amb les elèctriques, que té accent sud-americà". Des d'aquestes declaracions, l'empresari alacantí ha irromput amb molta força i s'ha encarregat de fer una campanya electoral intensa per vendre tot el peix: des de Casillas a Haaland, passant per Rodri i Raúl o el cas Negreira.
Riquelme ha preparat un organigrama molt potent per si arriba al poder. Ha promès que fins a tres llegendes del Madrid, enemistades amb Florentino, passaran a formar part de les cadires de poder del club. Raúl González serà el director esportiu, Fernando Hierro com a director del planter i Iker Casillas amb "un paper de primer nivell a l'estructura corporativa del club". Riquelme també ha anunciat que Vicente del Bosque també forma part de la candidatura, això sí, de forma "totalment desinteressada" i sense especificar-ne el rol.
En l'àmbit esportiu, Riquelme s'ha despenjat amb dos fitxatges sonats, tots dos del Manchester City: Rodri i Haaland. L'empresari alacantí ha assegurat que el migcampista espanyol i Pilota d'Or jugarà al Reial Madrid i que, de fet, ja té un acord amb els seus agents. Riquelme ha apujat l'aposta i també ha assegurat que el davanter noruec, Erling Haaland, també serà jugador del club blanc, afirmant que té una clàusula de sortida i que ja té un acord amb el jugador. El Manchester City i l'entorn de Haaland, però, no van trigar a desmentir les informacions, tot i que Riquelme va firmar davant notari que, en cas de no complir alguna de les seves promeses electorals si és escollit, pagarà la quota dels 100.000 socis del club la pròxima temporada.
3. La privatització del club, a debat
Un dels punts clau de les eleccions és del debat sobre la privatització, o no, del club. Florentino Pérez va encendre la flama, mentre que Riquelme s'ha compromès, també davant notari, de "no vendre el Reial Madrid" si és elegit president.
Florentino defensa que vol "que el club continuï sent dels socis", però promou una venda del 5% del club per, segons diu, que una empresa externa en fixi el valor. El president del club assegura que "els socis ho votaran en referèndum" i que l'objectiu d'aquest moviment és "donar entrada a un inversor que guanyaria la satisfacció i l'honor d'associar la seva marca al Reial Madrid", però que, segons assegura Florentino, no tindria poder de decisió.
L'altra cara de la moneda és Enrique Riquelme, que assegura que el president del club vol privatitzar l'entitat i convertir el club en una societat anònima, i ha dedicat gran part de la campanya a retreure-li. Riquelme, fins i tot, ha arribat a penjar una lona amb l'eslògan d'"es ven" i una imatge de Florentino i l'escut del Reial Madrid.
4. Un plebiscit sobre Florentino
Amb tot, aquestes eleccions s'han convertit en un plebiscit sobre la figura de Florentino Pérez, un dels homes més poderosos de l'estat espanyol, amb tentacles que arriben a totes les àrees de poder, des del polític fins al judicial. El president del Reial Madrid és conscient d'aquesta posició de privilegi, tant que es permet deixar anar amb una temprança i seguretat que fan feredat que Isabel Díaz Ayuso i José Luis Martínez-Almeida impulsaran "unes normes especials" que permetran reprendre els grans esdeveniments musicals a l'estadi Santiago Bernabéu, després de mesos de polèmica pels problemes acústics.
Els socis tenen a les seves mans decidir si la decadència de Florentino és el que necessita el club, o bé, apostar per una figura com Riquelme, un meló per obrir que deixa entreveure un home fet a l'antiga amb molts diners i poc carisma. Sigui quin sigui el resultat, la campanya constata la distància democràtica entre el Reial Madrid i el Barça, amb el precedent de les últimes eleccions blaugrana encara fumejant, amb dos debats cara cara entre candidats i on els anuncis de projecte no es van fer ni a un programa amb dos titelles de formigues, ni en un altre on el presentador és conegut per parlar de fantasmes i fenòmens paranormals.