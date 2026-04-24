Puigdemont ultima la candidatura per Barcelona amb Josep Rius al capdavant

Després de mesos de propostes, sondejos, negatives i aparicions estel·lars, Junts ja és més a prop de tenir candidat a Barcelona. Carles Puigdemont i Jordi Turull estan ultimant la proposta definitiva i, segons diverses fonts consultades per Nació, el gran favorit per ser el cap de cartell és Josep Rius. Vicepresident del partit, portaveu i cap de gabinet de Puigdemont quan va ocupar la presidència de la Generalitat, Rius és regidor a Barcelona i fa mesos que apareix en les travesses. Les negatives d'Artur Mas, Tatxo Benet i Quim Forn l'acosten a ser l'escollit per Puigdemont en una llista que, segons totes les fonts consultades, també inclourà Jordi Martí, cap de files al consistori.
La planificació de la cúpula de Junts és que la proposta definitiva estigui preparada abans de l'estiu, i les fonts consultades assenyalen que se sotmetrà "a consulta" de la militància barcelonina. Les mateixes veus insisteixen amb la idea d'evitar que apareguin nous noms en la cursa, que havia d'estar tancada fa pràcticament un any i s'ha anat allargant per múltiples circumstàncies. L'últim en aparèixer com a opció és Jaume Alonso-Cuevillas, que el 2024 va deixar l'escó al Parlament després d'una carrera política encetada després de ser el primer advocat de Puigdemont. Xavier Trias, el 2023, va preferir que Cuevillas, proper a Laura Borràs, no formés part de la llista a Barcelona.
L'advocat ha indicat en diverses entrevistes al llarg dels últimes dies que ha estat a Waterloo i que ha parlat directament amb Puigdemont sobre la qüestió, però no compta amb el vist-i-plau de Trias. L'exalcalde, que tampoc veia amb bons ulls Tatxo Benet, mai ha ocultat la seva proximitat amb Jordi Martí, que l'acompanya des del 2000, quan els dos es van estrenar com a diputats al Congrés. El cap de files del grup municipal sempre ha estat partidari de fer primàries -és fort a la federació de Barcelona, que va presidir en temps de Convergència-, i tampoc ha amagat les ganes per ser candidat. El pèndol, això sí, s'ha decantat per l'opció de Rius, a l'espera que arribi la concreció definitiva.
En aquesta ocasió, la configuració de la llista encara és més rellevant que el 2023, quan les perspectives -des que Trias va acceptar- eren més positives. En aquella ocasió, a l'exalcalde el van acompanyar, per aquest ordre, aquests candidats: Neus Munté, Jordi Martí, Victòria Alsina, Damià Calvet, Joana Ortega, Josep Rius, Joan Rodríguez -president de la federació de Junts a Barcelona-, Assumpció Laïlla, Ramon Tremosa i Francina Vila. Una llista integrada, majoritàriament, per l'ala més pragmàtica del partit. Abans que a Trias, Puigdemont va oferir a Jaume Giró, exconseller d'Economia, ser el candidat a Barcelona, però va optar per continuar ocupant la seva responsabilitat al Govern.
Hi haurà més aspirants?
El nom de Giró no ha acabat de desaparèixer mai del mapa -el seu discurs, favorable als pactes amb el PSC, entronca amb el de Trias-, malgrat la distància que existeix amb Puigdemont. L'exconseller d'Economia va deixar l'executiva de Junts al setembre i, en els últims temps, s'ha posicionat a favor del nou finançament pactat entre ERC i el govern espanyol. Tanmateix, en cap moment ha fet cap pas endavant per jugar un paper en la batalla de Barcelona. Entre els noms sobre els quals s'ha especulat que podrien aixecar el dit també hi ha Glòria Freixa, diputada de Junts al Parlament i de l'agrupació de Sarrià Sant-Gervasi. Tothom està pendent dels moviments que concreti Puigdemont.
En aquest sentit, la inquietud al grup municipal existeix des de fa mesos. "Anem tard" és una de les frases que més s'han repetit des de l'estiu passat, quan es tenia al cap que calia avançar en la tria del candidat. La situació d'exili de Puigdemont -que és lluny de resoldre's, encara, tenint en compte la incertesa sobre el calendari judicial europeu i el posterior pronunciament del Tribunal Constitucional (TC)- no ha ajudat a accelerar la qüestió, perquè el líder de Junts preferia ser presencialment a Catalunya per entomar-la. Des de Waterloo, això sí, ha estat qui ha sondejat perfils com el de Benet. Mentrestant, Turull ha anat ordint aliances per recosir l'espai que va disgregar-se amb la fi de CDC.
La importància de Barcelona és cabdal de cara a les municipals, especialment ara que a Junts se li ha afegit Aliança Catalana com a competidora arreu del territori. El 2023, l'efecte Trias va permetre guanyar a la capital i, de passada, tenir protagonisme a nivell nacional. El candidat a la capital catalana és qui apareix al debat més seguit de la campanya, apareix cada dia als mitjans, té agenda pròpia que va més enllà de la capital i és on es fixen els ulls la nit electoral. Rius, en aquest sentit, no només hauria de confrontar amb Jaume Collboni -les enquestes no situen Junts a prop de la victòria-, sinó que hauria de projectar-se més enllà del consistori barceloní. La decisió, aviat.