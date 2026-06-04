«Vitaminar els plurinacionals»: el full de ruta d'Iván Redondo perquè Sánchez torni a guanyar

“Queda poc pel darrer ball i el full de ruta ara és pressupostos, plurinacionalitat i eleccions”. L’exgurú de Pedro Sánchez, Iván Redondo, ha presentat aquest dijous el seu llibre El Manual, on explica la seva experiència a la Moncloa durant tres anys com a director del gabinet de la Presidència. Una experiència que fa la sensació que enyora. Per si de cas, ha ofert el seu full de ruta per a una nova victòria de “la majoria transversal, plurinacional i perifèrica”, que ha anomenat els “pluris”, i que han de ser "vitamitzats" si es vol revalidar la majoria de la investidura.
Redondo, que ha estat presentat per Toni Aira, ha mantingut un diàleg amb Helena Garcia Melero i Toni Bolaño a l’Auditori UPF School of Management. Després d’un intercanvi d’afecte entre Redondo i Bolaño, amics personals que han travessat problemes greus de salut, Redondo ha començat fort: “La gent està cansada d’odi, divisió, polarització. Hi ha gent que vol emocions positives i que les transmeti pot guanyar les eleccions municipals”.
Iván Redondo ha afirmat que “l’esquerra pot guanyar en vots les properes municipals i pot guanyar les eleccions generals” perquè hi ha un bloc del no, però caldrà aplegar tot un bloc del sí. Ha relatat aquesta setmana com “d’esperança” perquè ha començat especulant-se entorn la moció de censura i està acabant amb l’anunci de Pedro Sánchez de presentar pressupostos.
L’exdirector de gabinet de la Moncloa ha assenyalat que Sánchez té ara mateix tres objectius que complir: ser el líder de l’actual majoria transversal i perifèrica i per això l’ha de vitaminar: ha de ser conscient de l’espai que està a la seva esquerra, i ha de ser Pedro com a persona, ja que continua sent un gran desconegut: “Volem conèixer els polítics i això interpel·la aquesta majoria”. Un concert fiscal? Redondo ha deixat la resposta oberta entre un model similar al concert o un millor finançament. Però ha insistit molt en la necessitat de “vitamitzar” l’actual majoria.
“El dia que torni Puigdemont m’emocionaré”
L’exgurú de Sánchez s’ha referit durant tot l’acte a aquest bloc transversal, plurinacional i perifèric enfront el que representen el PP i Vox. Ha posat Catalunya com un actor polític essencial i ha afirmat que “fins que no torni Carles Puigdemont no hi haurà plenament el reencontre i una democràcia forta ha de saber oblidar i perdonar”. També ha dit que “el dia que Puigdemont torni sé que m’emocionaré”.
Redondo ha explicat que havia conegut Alberto Núñez Feijóo sent president de la Xunta i que no sap reconèixer l’actual cap del PP. Ha considerat que el debat entorn si hi haurà una sincronització de les eleccions espanyoles i les municipals és absurd, descartant aquesta opció: “Les eleccions espanyoles seran abans o després de les municipals”.
Iván Redondo ha al·ludit al seu problema de salut, el factor que el va fer abandonar la Moncloa, una cardiopatia congènita. No va explicar-ho en el seu moment, malgrat que això va generar un seguit d'especulacions sobre una ruptura amb Sánchez. La seva mare li va demanar silenci sobre el tema en aquell moment.
L’acte ha convocat una àmplia transversalitat política i social: els expresidents José Montilla i Artur Mas, l'alcalde Jaume Collboni, el conseller Albert Dalmau, Joan Ignasi Elena (ERC), Ferran Pedret (PSC), Josep Carles Rius (Junts), Josep Sánchez Llibre (Foment), l’empresari Luis Conde, el president del Banc Sabadell, Josep Oliu, JosepMaria Colomer (UB), l’excap dels Mossos Eduard Sallent, Marta Pascual (que va tenir un paper decisiu en l’èxit d’aquella moció de censura sent diputada del PDECat), Xavier García Albiol (PP), Carlos Godó (La Vanguardia) i l’editor Fèlix Riera, entre d’altres.