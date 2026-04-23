Lamine Yamal no jugarà més amb el Barça aquesta temporada per una lesió al bíceps femoral de la cama esquerra, tal com ho han confirmat les proves mèdiques efectuades pel club. La jove estrella blaugrana seguirà un tractament conservador que li hauria de permetre estar disponible per a l'inici del Mundial, que comença l'11 de juny, però caldrà seguir com evoluciona per confirmar-ho.
L'extrem del Barça es va trencar en xutar el penal que li va donar la victòria al Barça contra el Celta de Vigo aquest dimecres al Camp Nou per 1 gol a 0 i va haver de ser substituït de manera immediata poc abans de la mitja part. El mateix jugador es va estirar a la gespa després de colpejar la pilota i no va celebrar el gol, conscient que s'havia lesionat. Ara, el mateix club ha comunicat que no podrà tornar a jugar amb la samarreta blaugrana fins després de l'estiu.
Amb l'eliminació de la Lliga de Campions, al Barça només li falta segellar la lliga aquesta temporada. Concretament, Lamine Yamal es perdrà els partits contra el Getafe, l'Osasuna, el Reial Madrid, l'Alabès, el Betis i el València. L'absència més destacada és la del Clàssic, que podria decantar la competició de manera definitiva o, fins i tot, incloure un passadís si el Barça arriba matemàticament campió.
Els terminis de recuperació de la lesió de Lamine Yamal
El Barça no ha concretat la gravetat de la lesió de Lamine Yamal, però si es perd el que resta de temporada, com a mínim es tracta d'una distensió o una microfractura de grau 1. Normalment, implica una recuperació d'entre 4 i 8 setmanes. A més, la posició d'extrem exigeix una capacitat explosiva més gran, per la qual cosa podria necessitar una mica més de temps, però la joventut pot jugar a favor seu i retallar els terminis.