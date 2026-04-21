El Barça i Pep Guardiola uneixen forces en defensa de la llengua i la cultura catalana

El Futbol Club Barcelona i l'entrenador Pep Guardiola tornen a compartir un objectiu comú: la promoció de la llengua i la cultura catalana. Tot i haver separat els seus camins ara fa 14 anys, quan l'entrenador va deixar la banqueta blaugrana, el club i Guardiola continuen lluitant per causes comunes com la difusió de la llengua catalana o la defensa de la cultura del país.
Per la seva banda, el Barça i Òmnium Cultural han anunciat el llançament d’una samarreta impulsada per les dues entitats que sortirà a la llum aquest dijous 23 d’abril, coincidint amb la diada de Sant Jordi. La creació d'aquesta peça de roba "reivindica el compromís del club amb la llengua catalana i els valors del catalanisme", tal com ha avançat el club en un comunicat. La samarreta estarà disponible amb diferents talles a partir del dia de Sant Jordi a les parades i botigues de les dues entitats; i també online, a la Botiga del Barça i la d’Òmnium Cultural.
Sota el lema "Una llengua ens agermana", Barça i Òmnium Cultural volen impulsar "una nova acció conjunta de l’aliança que tenen subscrita les dues entitats des de fa anys". Els beneficis de la venda de la samarreta es destinaran a projectes per a l’augment de l’ús del català. El president del FC Barcelona i de la Fundació Barça, Rafael Yuste, ha assegurat que “aquesta col·laboració amb Òmnium Cultural s’emmarca dins de la nostra voluntat de continuar impulsant i normalitzant l’ús del català en tots els àmbits d’actuació del Club i de la Fundació Barça".
El club blaugrana ha anunciat la samarreta en un vídeo de promoció en què apareixen els jugadors i jugadores Pau Cubarsí, Joan García, Fermín López, Gerard Martín, Kika Nazareth, Clara Serrajordi i Marta Torrejón.
Guardiola fa una crida a "avivar la flama"
Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, s'ha adherit al Correllengua Agermanat que s'està duent a terme aquests dies al llarg dels Països Catalans. En un vídeo publicat pel Correllengua Agermanat, el de Santpedor fa una crida a "fer una passa endavant per la nostra llengua".
Guardiola diu que "el català ens explica qui som" i fa una crida a "avivar-ne la flama", fent referència a la flama que creuarà el territori dels Països Catalans durant el Correllengua. L'entrenador català acaba instant a participar de la iniciativa i, conclou: "Un poble que corre és una llengua que sempre avança".