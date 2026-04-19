Barcelona acollirà l'acte central del Correllengua Agermanat: recorregut, horaris i concerts

El Correllengua Agermanat ja supera el miler d'entitats involucrades en el seu recorregut. Aquesta cursa no competitiva de relleus travessa els Països Catalans de punta a punta, des de Perpinyà, a la Catalunya Nord, fins a l'Alguer, passant pel Principat, el País Valencià i les Illes Balears.
Més de 1.500 quilòmetres que els voluntaris faran a peu o en bicicleta, amb la Flama de la Llengua com a testimoni. Una flama que, al seu pas, donarà lloc a centenars d'activitats i dinàmiques vinculades al català i la cultura popular del país.
Segons va avançar l'organització a Nació, es tracta del Correllengua més gran que s'ha fet al segle XXI i combinarà trams corrents i altres en bicicleta per adaptar-se a les circumstàncies de cada indret.
L'acte central del Correllengua és el que se celebrarà a la ciutat de Barcelona el 21 d'abril, a la plaça Comercial, al barri del Born, i començarà a les 20 hores. L'esdeveniment comptarà amb un gran concert que aplegarà músics d'arreu dels Països Catalans per aquesta iniciativa cultural, social i esportiva, que vol fomentar els vincles entre els territoris de parla catalana.
Quins carrers de Barcelona recorrerà la flama?
L'acte a la capital del Principat començarà a les 18:30 hores, quan la flama sortirà de la Meridiana i recorrerà diferents carrers de la ciutat, detallats a continuació:
- 18:40 h: entrada a la Meridiana
- 18:55 h: arribada a Fabra i Puig
- 19:10 h: arribada a Navas
- 19:15 h: arribada al carrer Mallorca
- 19:20 h: arribada a Padilla
- 19:25 h: arribada a Sicília
- 19:30 h: arribada al carrer Girona
- 19:40 h: arribada a Urquinaona
- 19:45 h: arribada a Francesc Cambó
- 19:50 h: arribada a la plaça Comercial
Serà aquí on es farà la mostra de cultura popular i també la retransmissió en directe del recorregut de la flama. A les 20 h hi ha prevista la lectura del manifest del Correllengua Agermanat i a partir de les 20:15 h començaran les actuacions musicals.
Quins músics tocaran?
Entre els grups confirmats hi ha alguns dels músics amb més nom del panorama català, com Auxili, Els Catarres, La Fúmiga o la Companyia Elèctrica Dharma. També cantaran altres reconeguts com Júlia Colom, Mar Grimalt, La Maria, Pèl de Gall, Pitxorines, Xanguito, Abril i Maxime Cayuela.
A més, han avançat que s'hi interpretarà la cançó titulada Amb el cor, feta per una vintena d’artistes i que es convertirà en l’himne d’aquesta iniciativa cultural. “Crec que és una demostració de força, el Correllengua posa de manifest que encara hi som i que amb la nostra llengua es poden fer activitats extraordinàries”, assegura Pau Muñoz, membre de l'organització del Correllengua Agermanat. A l’acte també es farà la lectura del manifest del Correllengua, en defensa de la llengua i dels drets lingüístics.
Per què és especial el Correllengua Agermanat?
El primer Correllengua neix a Mallorca l’any 1995 com una iniciativa de l’entitat Joves de Mallorca per la Llengua. Els joves mallorquins es van inspirar en la Korrika del País Basc, una cursa simbòlica amb el mateix caràcter participatiu i reivindicatiu, que uneix els parlants d'Euskera de punta a punta del país.
La iniciativa mallorquina va tenir èxit i es va reproduir també al País Valencià a càrrec d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV), que la va convertir en una cita anual. El 1997 el Correllengua va arribar també al Principat amb la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL), com una campanya transversal de promoció del català que involucra escoles, universitats i entitats de diferents àmbits.
La iniciativa d'enguany, 31 anys després, també té origen a Mallorca i es planteja unir en el Correllengua Agermanat totes les organitzacions dels Països Catalans que s'havien implicat a les edicions anteriors. “Els Correllengua que s'han fet fins ara tenien un caire més local amb recorreguts més curts, però al segle XXI no se n'havia fet mai cap d'aquesta magnitud: de poble a poble per travessar els Països Catalans”, explica Muñoz.