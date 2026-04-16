16 de abril de 2026

El Parlament dona suport al Correllengua Agermanat com a «afirmació clara de la unitat de la llengua»

  • Els Països Catalans celebraran aquest 2026 l'edició més gran del Correllengua del segle XXI. -

Publicat el 16 d’abril de 2026 a les 14:58
Actualitzat el 16 d’abril de 2026 a les 15:15

El Parlament ha donat suport al Correllengua Agermanat amb una declaració de la Junta de Portaveus. La cambra ha celebrat que la iniciativa, que arrancarà el pròxim 19 d'abril i que recorrerà tots els territoris del domini lingüístic català, esdevindrà una "afirmació clara i col·lectiva de la unitat de la llengua". La cambra considera "imprescindible" teixir una "resposta col·lectiva, tant institucional com social", que pugui "reforçar l'ús del català i garantir-ne la transmissió". La declaració celebra l'existència dels Correllengua, "on cada relleu" de la flama "simbolitza el compromís comú de mantenir viu el català", i anima a la ciutadania a participar-hi. "Són la imatge més viva d'un poble que no renuncia a la seva llengua ni al seu futur", assegura el Parlament.

 

