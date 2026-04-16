El Parlament dona suport al Correllengua Agermanat com a «afirmació clara de la unitat de la llengua»

El Parlament ha donat suport al Correllengua Agermanat amb una declaració de la Junta de Portaveus. La cambra ha celebrat que la iniciativa, que arrancarà el pròxim 19 d'abril i que recorrerà tots els territoris del domini lingüístic català, esdevindrà una "afirmació clara i col·lectiva de la unitat de la llengua". La cambra considera "imprescindible" teixir una "resposta col·lectiva, tant institucional com social", que pugui "reforçar l'ús del català i garantir-ne la transmissió". La declaració celebra l'existència dels Correllengua, "on cada relleu" de la flama "simbolitza el compromís comú de mantenir viu el català", i anima a la ciutadania a participar-hi. "Són la imatge més viva d'un poble que no renuncia a la seva llengua ni al seu futur", assegura el Parlament.\r\n\r\n\r\n\r\n▶️ Lectura de la declaració institucional del Parlament de Catalunya de suport als Correllengua, llegida per la secretària primera de la Mesa, @gloriafreixav. pic.twitter.com/9YpP8WoHIB\r\n— Parlament de Catalunya (@parlamentcat) April 16, 2026\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n