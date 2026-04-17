Més de mil entitats s'uneixen al Correllengua Agermanat

El Correllengua Agermanat ja supera el miler d'entitats involucrades en el seu recorregut. Aquesta cursa no competitiva de relleus travessarà els Països Catalans de punta a punta, començarà a Perpinyà, a la Catalunya Nord, i acabarà a l'Alguer, passant pel Principat, el País Valencià i les Illes Balears. Més de 1.500 quilòmetres que els voluntaris faran a peu o en bicicleta amb la Flama de la Llengua com a testimoni. Una flama que, al seu pas, donarà lloc a centenars d'activitats i dinàmiques vinculades a la català i la cultura popular del nostre país.
L'organització, a través de les xarxes socials, ja ha anunciat que són més de mil les organitzacions que donen suport a la iniciativa. Hi ha més de 100 ajuntaments, més de 550 entitats locals sumant colles bastoneres, de castells i incloent-hi també associacions veïnals o de cultura com Òmnium Cultural. A la llista hi consten uns 15 sindicats, com USTEC o la Intersindical, i més de 100 centres educatius, que utilitzaran el pla didàctic que es va preparar, amb situacions d'aprenentatge pensades per a alumes des d'infantil fins a batxillerat o formació professional.
També hi tindran un paper destacat els clubs esportius de tot el domini lingüístic, que ja sumen més de 150, i que van des de la Unió Esportiva Arlequins de Perpinyà USAP, Bàsquet Girona o l'UE Sant Andreu fins al FC Barcelona, l'RCD Mallorca o l'RCD Espanyol. Aquest Correllengua serà el més important que hagi tingut lloc durant el segle XXI i des de l'organització remarquen que, si és possible, és gràcies a l'extens teixit associatiu dels Països Catalans.
L’organització del Correllengua ha implicat persones que, a títol individual, s’han estat reunint setmanalment per contactar amb els agents del territori i quadrar terminis i activitats en tot el recorregut. “Som activistes que venim de mil llocs diferents, gent de l'ANC, Òmnium Cultural o Plataforma per la Llengua entre molts altres, que ens hem posat d'acord per tirar-ho endavant”, afirmen des de la coordinació. D'aquesta manera, la cursa de relleus busca enfortir la xarxa entre territoris i construir vincles de cooperació amb els joves com a punt central.
L'experiència organitzativa de Joves per la Llengua de Mallorca amb altres correllengües a les Illes Balears també hi ha tingut un paper important. Es tracta d'un moment dolç per a l’associació juvenil mallorquina, que enguany ha celebrat amb èxit l’Acampallengua entre l’11 i el 12 d’abril i ha reunit milers de joves a Manacor en defensa de la llengua i el país.