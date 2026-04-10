«Una llengua viva és un poble que avança»: l'anunci del Correllengua Agermanat

"La llengua corre", així comença l'anunci de la iniciativa Correllengua Agermanat, una cursa no competitiva de relleus que travessarà de punta a punta els Països Catalans entre el 19 d'abril i el 5 de maig d'aquest 2026. Segons va avançar l'organització a Nació, es tracta del Correllengua més gran que s'ha fet al segle XXI i combinarà trams corrent i altres en bicicleta per adaptar-se a les circumstàncies de cada indret.
Amb aquest reclam, es pretén reivindicar l'objectiu del Correllengua i animar a tothom a participar-hi arreu dels territoris pels quals corre "la flama" del català, tant en la cursa com en les activitats que es faran durant aquests dies.
Al vídeo es pot veure com "l'espurna creix i es propaga com un incendi", com diuen a l'anunci, a través d'una recopilació de vídeos en què surten persones corrent amb "el foc de la flama de la llengua" pels diferents llocs per on passa el Correllengua com una manera d'agermanar els municipis a través de la llengua. "Una llengua viva és un poble que avança", finalitza l'espot d'enguany de la cursa dels Països Catalans.
Com funcionarà?
Com en les curses de relleus, la flama de la llengua, el testimoni, corre amb els participants a través del recorregut. La diferència és que, per allà on passa, s'organitzarà una gran activitat o diverses dinàmiques que involucraran les entitats d'aquell municipi per rebre-la. En cada cas, les propostes s'adapten en funció de l'hora d'arribada i també del col·lectiu que les impulsa.
D'aquesta manera, la cursa de relleus busca enfortir la xarxa associativa i construir vincles de cooperació amb els joves com a punt central. “La gent més preparada és qui corre enmig de la carretera, també hi podrà participar gent gran a la rebuda de la flama o en els actes que hi hagi a la plaça del poble. Tot plegat, però, està liderat sobretot per gent jove”, exposen des de l'organització.
Per què és especial el Correllengua Agermanat?
El primer Correllengua neix a Mallorca l’any 1995 com una iniciativa de l’entitat Joves de Mallorca per la Llengua. Els joves mallorquins es van inspirar en la Korrika del País Basc, una cursa simbòlica amb el mateix caràcter participatiu i reivindicatiu, que uneix els parlants d'Euskera de punta a punta del país. La iniciativa mallorquina va tenir èxit i es va reproduir també al País Valencià a càrrec d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV), que la va convertir en una cita anual. El 1997 el Correllengua va arribar també al Principat amb la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL), com una campanya transversal de promoció del català que involucra escoles, universitats i entitats de diferents àmbits.
La iniciativa d'enguany, 31 anys després, també té origen a Mallorca i es planteja unir en el Correllengua Agermanat totes les organitzacions dels Països Catalans que s'havien implicat a les edicions anteriors.