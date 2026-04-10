Quan i per on passarà el Correllengua Agermanat?

El Correllengua Agermanat és una cursa no competitiva de relleus que travessarà de punta a punta els Països Catalans entre el 19 d'abril i el 5 de maig d'aquest 2026. La iniciativa recorrerà uns 500 municipis i 1.500 quilòmetres gràcies a la col·laboració d'organitzacions, socials, culturals i esportives de tots els territoris de parla catalana, que s'han posat d'acord per connectar el país amb una flama com a testimoni, que circularà a les mans dels participants. Segons va avançar l'organització a Nació, es tracta del Correllengua més gran que s'ha fet al segle XXI i combinarà trams corrent i altres en bicicleta per adaptar-se a les circumstàncies de cada indret.
La Flama començarà el trajecte a Prada i es bifurcarà de manera simultània en dos itineraris, un que recorrerà la part occidental de Catalunya i l’altre que resseguirà la part oriental. Els dos recorreguts es trobaran a Tarragona per continuar la cursa amb una sola flama fins al sud del País Valencià, a Elx. Tot seguit, la Flama farà parada a Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca i, finalment, arribarà a l’Alguer.
Com en les curses de relleus, la flama de la llengua, el testimoni, corre amb els participants a través del recorregut. La diferència és que, per allà on passa, s'organitzarà una gran activitat o diverses dinàmiques que involucraran les entitats d'aquell municipi per rebre-la. En cada cas, les propostes varien en funció de l'hora d'arribada i també del col·lectiu que les impulsa. “La flama està aturada 20 minuts al punt de rebuda i després continua fins al poble següent”, han explicat des de l'organització.
El Correllengua Agermanat celebrarà l’acte central a Barcelona el 21 d’abril, a la plaça Comercial, amb un gran concert que aplegarà músics d'arreu dels Països Catalans. Entre els grups confirmats hi ha Auxili, Els Catarres, La Fúmiga i la Companyia Elèctrica Dharma, i altres noms reconeguts del panorama català com Júlia Colom, Mar Grimalt, La Maria, Pèl de Gall, Pitxorines, Xanguito, Abril i Maxime Cayuela. A l’acte es farà farà la lectura del manifest del Correllengua, en defensa de la llengua i dels drets lingüístics, i començarà cap a les vuit del vespre, quan la flama ja hagi recorregut els carrers de la capital catalana.
Perquè no se t'escapi res, a Nació, hem elaborat una llista amb l'itinerari i les dates de l'arribada del Correllengua.
Catalunya
- 19/04 – Prada — Conflent
- 19/04 – Vilafranca de Conflent — Conflent
- 19/04 – Montlluís — Alta Cerdanya
- 19/04 – Llívia — Baixa Cerdanya
- 19/04 – Puigcerdà — Baixa Cerdanya
- 19/04 – Perpinyà — Rosselló
- 19/04 – El Pertús — Vallespir
- 19-20/04 – La Jonquera — Alt Empordà
- 20/04 – Figueres — Alt Empordà
- 20-21/04 – Girona — Gironès
- 21/04 – Santa Coloma de Farners — Selva
- 21/04 – Sant Celoni — Vallès Oriental
- 21/04 – Granollers — Vallès Oriental
- 21-22/04 – Barcelona — Barcelonès
- 20/04 – Oliana — Alt Urgell
- 20/04 – Organyà — Alt Urgell
- 20/04 – Bellver de Cerdanya — Baixa Cerdanya
- 20/04 – La Seu d’Urgell — Alt Urgell
- 21/04 – Agramunt — Urgell
- 21/04 – Linyola — Pla d’Urgell
- 21-22/04 – Lleida — Segrià
- 22/04 – Les Borges Blanques — Garrigues
- 22/04 – Valls — Alt Camp
- 22/04 – El Vendrell — Baix Penedès
- 22/04 – L’Espluga de Francolí — Conca de Barberà
- 22/04 – Reus — Baix Camp
- 22/04 – Vilanova i la Geltrú — Garraf
Trobada dels dos itineraris
- 22-23/04 – Tarragona — Tarragonès
- 23/04 – Cambrils — Baix Camp
- 23/04 – L’Ametlla de Mar — Baix Ebre
- 23-24/04 – Tortosa — Baix Ebre
- 24/04 – Amposta — Montsià
- 24/04 – Alcanar — Montsià
País Valencià
- 24/04 – Vinaròs — Baix Maestrat
- 24/04 – Les Coves de Vinromà — Plana Alta
- 24-25/04 – La Pobla Tornesa — Plana Alta
- 25/04 – Castelló de la Plana — Plana Alta
- 25/04 – Sagunt — Camp de Morvedre
- 25-26/04 – València — Horta
- 26/04 – Sueca — Ribera Baixa
- 26/04 – Gandia — Safor
- 26/04 – Pego — Marina Alta
- 26/04 – Pedreguer — Marina Alta
- 26-27/04 – Altea — Marina Baixa
- 27/04 – La Vila Joiosa — Marina Baixa
- 27/04 – Alacant — Alacantí
- 27/04 – Elx — Baix Vinalopó
Illes Balears
Formentera
- 29/04 – La Savina — Formentera
- 29/04 – Sant Francesc — Formentera
- 29/04 – Sant Ferran — Formentera
- 29/04 – Far de la Mola — Formentera
Eivissa
- 30/04 – Eivissa — Eivissa
- 30/04 – Sant Josep de sa Talaia — Eivissa
Menorca
- 01/05 – Ciutadella — Menorca
- 01/05 – Ferreries — Menorca
- 01/05 – Es Mercadal — Menorca
- 01/05 – Alaior — Menorca
- 01/05 – Maó — Menorca
Mallorca
- 02/05 – Capdepera — Mallorca
- 02/05 – Artà — Mallorca
- 02/05 – Son Servera — Mallorca
- 02/05 – Sant Llorenç — Mallorca
- 02/05 – Manacor — Mallorca
- 02/05 – Vilafranca de Bonany — Mallorca
- 02/05 – Porreres — Mallorca
- 02/05 – Felanitx — Mallorca
- 03/05 – Alcúdia — Mallorca
- 03/05 – Sa Pobla — Mallorca
- 03/05 – Búger — Mallorca
- 03/05 – Inca — Mallorca
- 03/05 – Lloseta — Mallorca
- 03/05 – Binissalem — Mallorca
- 03/05 – Consell — Mallorca
- 03/05 – Santa Maria — Mallorca
- 03/05 – Marratxí — Mallorca
- 03/05 – Palma — Mallorca
Alguer
- 05/05 – L’Alguer — Sardenya