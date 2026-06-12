Mor David Hockney, un referent del pop art del segle XX

El pintor britànic David Hockney, una de les figures clau de l'art contemporani, ha mort aquest dijous als 88 anys, segons ha confirmat la seva representant, Erica Bolton. Les seves pintures es caracteritzen per ser escenes de piscines, banyistes i interiors lluminosos que reflecteixen l'estil de vida californià, lloc on va construir gran part de la seva carrera artística.
Hockney va néixer a Bradford i l'any 1959 es va traslladar a Londres per continuar els estudis al Royal College of Art de Londres. Aviat es va integrar en el moviment del pop art britànic, però no va ser fins que es va mudar als Estats Units que va començar a pintar les seves característiques piscines amb colors vius que el van convertir en una icona visual del segle XX dins del corrent del pop art.
El 1964 es va establir a Califòrnia, territori que marcaria profundament la seva producció artística. Una de les seves peces més emblemàtiques, "Retrat d'un artista (Piscina amb dues figures)", va assolir el 2018 un preu de 90,3 milions de dòlars en una subhasta, convertint-se aleshores en l'obra més cara venuda d'un artista viu.
Va ser un dels primers artistes a parlar obertament de la seva homosexualitat en la seva obra durant els anys seixanta i, al llarg de la seva vida, va mantenir aquest esperit transgressor i obert que també va caracteritzar les seves peces.