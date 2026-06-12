Un regidor de Junts abandona el govern de Salt després d'implicar-se amb Aliança Catalana

El regidor de Junts i membre del govern de coalició a l'Ajuntament de Salut, Jordi Subils, ha dimitit del seu càrrec aquest divendres després que s'impliqués en un acte amb Aliança Catalana. En concret, el fins ara regidor juntaire, que s'encarregava de l'àrea d'Esports i Salut Pública, va assistir a l'acte de la formació d'extrema dreta per presentar el seu candidat per Girona i estrenar la nova seu del partit.
L'alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón (ERC), ha anunciat que després de veure la seva presència a l'acte ha demanat que abandonés el govern local, on hi ha una coalició amb els de Carles Puigdemont. Li han demanat explicacions al regidor i aquest ha acceptat que hi havia anat. Segons detalla un comunicat de l'Ajuntament de Salt, Subils ha assegurat als membres del govern que hi havia anat a títol personal, perquè coneixia alguns dels membres que hi havia. En les imatges se'l pot veure molt a prop del nou candidat de l'extrema dreta a la ciutat.
Les justificacions esgrimides per Subils no han satisfet als socis de govern i l'alcaldessa ha exigit que renunciés al càrrec de forma immediata. Jordi Subils ha acceptat la seva renúncia aquest mateix divendres a la tarda. Alarcón ha avisat que "qui flirtegi amb l'extrema dreta no pot estar al govern de Salt" i per això justifica la petició de la renúncia del regidor de Junts. L'alcaldessa també explica que la petició ha estat "consensuada amb els socis de govern", motiu pel qual des de Junts també volien la dimissió del fins ara regidor de les seves files.
El fisioterapeuta que flirteja amb Aliança
El fins ara regidor de l'Ajuntament de Salt encarregat de l'àrea d'esports i salut pública és fisioterapeuta de formació. Tal com consta en el seu expedient laboral publicat al web del consistori, Subils ha estat diplomat en aquesta carrera a la Universitat de Girona, on també hi va cursar un postgrau. A banda del seu vessant polític, és el gerent i fundador del Centre Mèdic FisioSalt i del Centre Espai FisioSalt.