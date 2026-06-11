«Soc feminista, només penso en dones»: Aliança Catalana ja té «míster» candidat per Girona

Aliança Catalana està triant amb cura els candidats a les eleccions municipals per evitar figures que se surtin de la línia del partit. És per això que hi ha hermetisme sobre la persona escollida per Barcelona -també perquè no troben un candidat mediàtic- i que, fins ara, tampoc havia anunciat cap candidat a les quatre grans capitals del país. Fins aquest dijous, quan el partit ha anunciat l'alcaldable per Girona. I amb una frase, com a mínim, curiosa a xarxes socials: "Estic fet un feminista, només penso en les dones" és una de les publicacions de Marc Villafañe el 2012 a X -quan tenia uns 25 anys. El compte ja ha estat esborrat, però setmanes abans aquest diari en va fer un repàs.
Villafanye -s'ha catalanitzat el cognom des que ha estat anunciat per Aliança- tenia un compte a X amb poc més d'un centenar de seguidors. "Sento ferir sensibilitats, però soc català", deia a la seva biografia escrita en castellà. "M'agrada la intel·ligència, avorreixo la ignorància", afegia, aquest cop en català. El perfil esborrat tenia marcat la ubicació de Girona i incloïa imatges del nou candidat d'Aliança, fets que acrediten que realment és el nou fitxatge del partit de Sílvia Orriols. Si bé el perfil compartia missatges polítics de línia independentista, també contenia tuits d'apostes i pòquer.
Villafanye, de 41 anys, és empresari, principalment vinculat al sector sanitari. És llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Girona (UdG) i compta amb un Executive MBA per EAE Business School. Actualment és propietari de diferents clíniques de salut privades a la demarcació de Girona, com Clínica Lloret, Diagnosi per Imatge Sant Feliu, Baix Empordà Mèdic o Palamós Alfamèdic. Més enllà de la seva trajectòria professional, també va guanyar el certament de Míster Girona l'any 2008. Aquest conglomerat va facturar 5,7 milions d'euros l'any 2024, segons explicava l'Ara.
El govern independentista contra el PSC
Girona serà un dels punts clau del país a les municipals del 23 de maig de 2027. Aliança s'ha apuntat a una batalla que estarà competida entre els partits independentistes que conformen l'actual govern municipal i el PSC, guanyador dels passats comicis. L'alcalde Lluc Salellas ja ha anunciat que repetirà com a candidat de Guanyem mentre que ERC ja ha triat l'estrena de Marc Puigtió i Junts mantindrà Gemma Geis. Les tensions entre tots tres partits han escalat en els últims dies pel cas del cinema Truffaut mentre el PSC, que falta saber si es presenta amb Sílvia Paneque, intentarà aquest cop poder governar.