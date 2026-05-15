Barcelona es prepara per al Tour amb una «festa major» amb més de 60 activitats

L'Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest divendres el que ha anomenat Festa Major del Tour, més de 60 activitats culturals, comercials, gastronòmiques i esportives per donar la benvinguda a la gran volta ciclista francesa. Aquestes propostes es desplegaran pels deu districtes de la ciutat del 26 de juny al 5 de juliol, quan la segona etapa arribarà a Montjuïc. L'Ajuntament vol que aquesta celebració sigui excepcionalment enguany una tercera gran "festa major" a la ciutat, després de Santa Eulàlia i la Mercè, i l'alcalde, Jaume Collboni, ha avançat que tindrà pregoner, però no n'ha revelat encara el nom.
El dissabte 4 de juliol la capital catalana acollirà la primera etapa del Tour de França, amb una contrarellotge per equips en un circuit amb Montjuïc com a protagonista, i per celebrar aquesta arrancada històrica de la competició a la ciutat, el consistori ha impulsat una sèrie d’activitats els dies previs. En aquest sentit, l’alcalde Collboni espera que els carrers s’omplin “no només dels millors ciclistes del món”, sinó també d’activitats que motivin la ciutadania a viure la gran volta francesa.
La programació inclou deu concerts als escenaris principals de la festa, ubicats a la plaça de la Catedral (Barri Gòtic) i a la plaça Margarida Xirgu (Poble-sec). Doctor Prats, Ladilla Rusa, Suu, Sexenni, 31 FAM i Sidonie seran alguns dels grups musicals que hi actuaran.
També participaran de la festa 8 companyies d’arts escèniques i dansa i hi haurà 18 actuacions al carrer i una producció itinerant, Le Tour on Tour: una carrossa-espectacle que recorrerà els deu districtes entre el 27 de juny i el 2 de juliol, amb música i teatre de carrer i que ha estat liderada pel creador escènic Sergi Ots. A més, s’han programat balls de gegants, una diada castellera i altres propostes de cultura popular.
Els responsables municipals han indicat que les activitats implicaran catorze eixos comercials, 40 mercats municipals i gremis, 6 centres comercials i que hi haurà més de 2.500 comerços engalanats.
Collboni ha assenyalat que, com tota festa major, aquesta avantsala de la cèlebre competició ciclista arrancarà amb un pregó, però ha volgut mantenir el misteri de qui el pronunciarà i només ha apuntat que és una figura “molt coneguda a la ciutat i més enllà” i “molt aficionat al ciclisme i al Tour”.
El "Pa del Tour", una fusió de cultures
En la presentació de la festa, també s’ha presentat el "Pa del Tour", iniciativa de l’Ajuntament i el Gremi de Flequers de Barcelona. Creat pel forner Enric Badia del Forn Elias, és un panet en forma de roda ciclista i entre els ingredients hi ha tomàquet sec i formatge Comté, per fusionar les cultures catalana i francesa. El Gremi de Flequers posarà la recepta a disposició de tots els forns de la ciutat perquè el pa pugui arribar a molts barris.