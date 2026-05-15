La guerra oberta entre Mbappé i Arbeloa atia l'incendi al Madrid: «Diu que soc el quart davanter de l'equip»

La crisi al Reial Madrid continua deixant escenes insòlites que demostren la mala maror interna al club. Aquest dijous, els blancs compareixien al Santiago Bernabéu per primera vegada des de la polèmica roda de premsa de Florentino Pérez i després de perdre la Lliga contra el Barça al Clàssic. I, tot i la victòria contra el cuer ja descendit, l'Oviedo, la institució no ha sortit gens reforçada.
D'una banda, Kylian Mbappé i Álvaro Arbeloa s'han enfrontat públicament davant els micròfons de la premsa. L'estrella francesa ha reblat a la zona mixta després del partit que no havia jugat més de 20 minuts perquè el tècnic li havia dit que, ara mateix, és el quart davanter de l'equip per darrere de Vinícius, Gonzalo i Mastantuono.
En aquests 20 minuts, Mbappé ha estat escridassat i xiulat per la major part de la parròquia blanca, que li ha recriminat que no hagi estat amb l'equip en el pitjor moment de la temporada i se n'hagi anat de vacances amb la parella quan estava de baixa per unes molèsties físiques sense determinar. "És una llàstima, però així és la vida, ningú morirà aquesta nit", ha reflexionat al respecte.
Al seu torn, Arbeloa ha assegurat que les declaracions del davanter són falses. "Tant de bo tingués quatre davanters", ha dit. "No sé què ha entès, però no li he dit res que s'hi assembli", ha declarat a la roda de premsa.
Florentino fa retirar pancartes crítiques contra la seva gestió
L'altra imatge de la jornada al Bernabéu ha estat la dels treballadors de seguretat de l'estadi retirant les pancartes contra Florentino Pérez. Diversos aficionats han desplegat cartells amb missatges crítics com "Florentino culpable" i "Florentino marxa ja". Si bé, les pancartes han estat retirades ràpidament, la qual cosa ha provocat l'enuig de la grada.
Fins i tot, el president del Reial Madrid s'ha enfrontat a un grup d'aficionats des de la llotja, en una conversa airada que han captat les càmeres de televisió. Tot plegat, ha exemplificat la crisi al club blanc, amb una parròquia molt enfadada amb el rendiment de l'equip i la gestió de la directiva.