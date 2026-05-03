El Barça guanya al Bayern i jugarà la final de la Champions per sisena temporada consecutiva

El Barça torna a ser finalista de la Womans Champions League. Les blaugrana han passat per sobre del Bayern de Múnic (-1) a la tornada de les semifinals en un Camp Nou ple a vessar amb 60.020 espectadors que han vibrat de valent amb el seu equip, que jugarà la final de la màxima competició europea per sisena vegada consecutiva, aquest cop a Oslo, el 23 de maig.
Després de l'1-1 de l'anada a l'Allianz Arena, Pere Romeu ha mantingut el gruix de titulars fent només dos canvis: Serrajordi en el lloc de Vicky i Salma Paralluelo per Clàudia Pina. Graham Hansen, molt endollada des de l'inici, ha generat perill des dels primers minuts arrancant des de la banda dreta i, primer Ewa Pajor, i Salma després, han estat a punt d'obrir la llauna abans dels 10 primers minuts de joc.
El gol ha arribat poc després, al minut 12, quan Salma ha rematat entrant des de segona línia una centrada molt precisa de Hansen per enviar la pilota al fons de la xarxa. L'alegria, però, ha durat ben poc. El Bayern de Múnic ha empatat al 16 de partit, en l'única arribada amb cara i ulls de les bavareses després d'una pèrdua d'Irene Paredes en sortida de pilota que Dallmann no ha desaprofitat.
Festival blaugrana
La reacció del Barça també ha estat immediata. Després d'avisar amb una primera rematada que ha sortit desviada per poc, Aleixa Putellas ha fet el 2-1 al minut 21, caçant una pilota morta dins l'àrea per avançar les de Pere Romeu. La capitana, que acaba contracte a finals d'aquesta temporada i encara no ha fet públic el seu futur, s'ha petonejat l'escut i ha fet una reverència en la celebració del gol.
Abans del descans, Hansen ha estat a punt d'eixamplar distàncies en fins a dues ocasions, però no ha estat del tot encertada en la rematada. Al final dels primers 45 minuts, el 2-1 del marcador no reflectia la superioritat d'un Barça que ha gaudit d'ocasions per tenir un avantatge més ampli.
Després del pas pels vestidors, i sense canvis, les jugadores culers han continuat prement l'accelerador i, al minut 54, Ewa Pajor ha ampliat distàncies amb una gran rematada de cap a centrada de Salma . Pere Romeu ha fet el primer canvi just després, fent entrar Clàudia Pina en el lloc de Hansen. Alexia Putellas ha sentenciat el partit i l'eliminatòria al minut 57, fent el seu doblet particular rematant de mitja tisora una pilota morta dins de l'àrea.
El retorn d'Aitana Bonmatí
La festa del Camp Nou, que vibrava fent l'onada, ha culminat amb l'entrada al camp d'Aitana Bonmatí, després d'estar gairebé mig any fora dels terrenys de joc per lesió. L'ovacionada pilota d'Or, Bonmatí, ha entrat substituint Serrajordi, al mateix temps que Vicky ho ha fet en el lloc de Salma.
Al minut 70, el Harder ha retallat distàncies aprofitant una errada blaugrana per fer el 4-2. Les bavareses han revifat i han tingut un parell d'incursions perilloses que, tot i que no han acabat en gol, han posat la por al cos del Barça i els aficionats. Cata Coll s'ha vestit d'heroïna per, en primera instància, rebutjar una rematada de Caruso que ha enviat al travasser i, després, bloquejar amb la cama una rematada des de dins de l'àrea petita.
Bonmatí ha estat a punt de marcar per signar un retorn màgic, però el xut ha marxat desviat. La resposta de les bavareses, immediata, ha estat un xut de Dallmann que ha marxat fora després de tocar al travesser.
Patiment final
Al minut 85, Pere Romeu ha substituït Alexia Putellas que, entre llàgrimes, ha abandonat el camp per donar entrada a Kika Nazareth. També ha entrat Aïcha Cámara en el lloc de Brugts. Poc després, el Bayern de Múnic ha fet el 4-3 després d'una pèrdua de Patri Guijarro en camp propi, però a instàncies del VAR, l'àrbitre Stephanie Frappart l'ha anul·lat.
Amb el triomf, el Barça s'ha classificat per la final de la Champions per sisena vegada consecutiva. Aquest cop, el rival serà l'Olympique de Lió de l'exentrenador blaugrana Jonatan Giráldez. Les culers buscaran aixecar el seu quart títol europeu per refer-se de la derrota de l'any passat contra l'Arsenal. L'escenari: Oslo, dissabte 23 de maig.