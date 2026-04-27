L'Ajuntament afluixa i posarà gespa natural pel Sant Andreu i l'Europa

L'Ajuntament de Barcelona ha fet un pas enrere i ha anunciat aquest dilluns que posarà gespa natural al Nou Sardenya, on jugava fins ara el CE Europa, i al Narcís Sala, on juga la Unió Esportiva Sant Andreu. L'ascens dels andreuencs a Primera Federació (la tercera divisió estatal) ha tornat a obrir el debat sobre els camps de futbol barcelonins, el qual ja havia estat força encès després de l'ascens dels eskapulats. L'Europa ja va demanar per activa i per passiva poder posar gespa natural al seu estadi, ja que és un requisit ferm per competir en aquesta categoria. Llavors, però, no van obtenir una resposta favorable, i s'han vist obligats a jugar els partits com a local de la segona volta a Can Dragó.
L'ascens del Sant Andreu, però, ha obert de nou el debat, i la pressió exercida pels dos clubs ha acabat donant els seus fruits. Aquest dilluns, en una trobada amb representants andreuencs i graciencs, l'alcalde barceloní, Jaume Collboni, ha assegurat que l’esport base de la UE Sant Andreu i el CE Europa disposarà de nous camps per als entrenaments, motiu pel qual s'instal·larà gespa natural al Nou Sardenya i al Narcís Sala: "En tot moment, des de l’Ajuntament s’ha treballat per assegurar que tot l’esport base dels dos equips disposés de camps alternatius a la ciutat abans de prendre d’iniciar les actuacions per a la instal·lació de la gespa natural als estadis", remarquen des del consistori.
A la trobada amb l’alcalde hi han estat presents, entre d’altres, per part de la Unió Esportiva Sant Andreu el seu vicepresident Tomeu Ferran i el seu director general, Josep Manuel Pérez, i per part el Club Esportiu Europa el seu president, Hèctor Ibar i el membre de la junta directiva, Jordi Cullell, així com el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona, David Escudé, entre altres.
El futbol de barri celebra el canvi de posicionament de l'Ajuntament
El Sant Andreu i l'Europa, referents en el futbol de barri, han celebrat la decisió de l'Ajuntament. Per la seva banda, el Sant Andreu agraeix "tota la mobilització veïnal articulada a través de la Plataforma Salvem el Narcís Sala, que amb centenars de voluntaris s’han bolcat aquests dies en una mostra de sentiment de pertinença, així com a tots els partits polítics que han defensat una solució pel nostre estadi": "L’Ajuntament tramitarà la licitació per la via urgent perquè estigui llest tan aviat com es pugui, per tal d’intentar començar la lliga al Narcís Sala", asseguren des del Sant Andreu.
En aquesta línia, el club eskapulat també destaca que "treballa amb l’Ajuntament de Barcelona des del novembre de 2024, quan vam començar a estudiar la possibilitat d’assumir la gestió del camp de les Llars Mundet per poder-hi ubicar part del futbol base": "Ara s’està treballant en el calendari, tant per a la instal·lació de la gespa al Nou Sardenya com per a l’adequació del camp de les Llars Mundet". Després del canvi de decisió, doncs, l'Europa torna a casa i el Sant Andreu no es veurà forçat a jugar fora del Narcís Sala.