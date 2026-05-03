Llargues cues a l'AP-7 en l'operació tornada del pont de maig

L'operació tornada del pont de maig ja comença a deixar les primeres imatges de llargues retencions. Com de costum, l'AP-7 és una de les vies més afectades de tota la xarxa de carreteres del país. Segons les darreres dades facilitades pel Servei Català de Trànsit (SCT), en aquests moments es registren fins a onze quilòmetres de cues entre Cardedeu i Sant Celoni en direcció a Barcelona. El tram més congestionat va entre Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera. \r\n\r\nEl 32,3% dels vehicles previstos ja han tornat a Barcelona i a la seva àrea metropolitana després de les vacances del pont de l'1 de maig. En total, entre les 12.00 i les 15.00 d'aquest diumenge, han arribat uns 90.565 vehicles dels 280.000 que es preveu que ho facin fins a la pròxima mitjanit. Tot i que el retorn està sent esglaonat, aquest diumenge al matí s'han registrat algunes complicacions. A hores d'ara, hi ha retencions a l'A-2, a l'altura de Jorba, a banda de les cues de l'AP-7. \r\n\r\nNotícia en ampliació.\r\n