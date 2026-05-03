Orriols reconeix que no tots els candidats d'Aliança Catalana són «explícitament nacionalistes»

La líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha admès en una entrevista a Ràdio 4 que no tots els candidats del partit en les pròximes eleccions municipals són “explícitament nacionalistes catalans”, però “prioritzen la resolució del dia a dia i veuen en Aliança Catalunya l’única formació política per fer-ho”. Amb aquesta afirmació, doncs, la líder de la formació d'extrema dreta catalana reconeix que una de les prioritats -fins ara- per a la seva formació ha quedat una mica desdibuixada de cara a les pròximes eleccions municipals, que se celebren l'any vinent.
En aquesta mateixa entrevista, però, Orriols sí que ha volgut deixar clar que la independència és un “eix fonamental” del programa, i per això, “tothom qui vulgui formar part de la llista sap que en qualsevol votació que faci referència a la independència haurà de votar que sí”: “És un eix fonamental del partit i tothom que entra garantim que realment aposti per la independència del país”, ha insistit la líder de la formació d'extrema dreta.
Aliança Catalana, malgrat comptar només amb dos diputats al Parlament, en aquests moments, s'ha convertit en una de les formacions que ha agafat més repercussió darrerament. I això es podria traslladar en les pròximes eleccions catalanes, tal com apunta l'enquesta publicada al diari Ara on els d'Orriols passarien de 2 a 22 escons. El partit d'extrema dreta passaria a ser la tercera força més votada, per darrere del PSC i ERC, i aconseguiria molts antics votants de Junts, Vox i el PP. De fet, el 23% d'aquells que van votar Carles Puigdemont a les eleccions del 2024, ara votarien Aliança Catalana.
Sense candidats per a les municipals
Quan manca poc més d’un any, el partit d’extrema dreta ha anunciat menys d’una desena de candidats, entre les quals capitals de comarca com Amposta, Banyoles, Tàrrega, Tortosa, Figueres i Berga, alguns dels quals són regidors "guanyats" a base de transfuguisme o acords amb llistes independents. Orriols també ha detallat que ja tenen tancats els candidats a Girona, Tarragona i Lleida, malgrat que encara no n'han facilitat els noms. Ara bé, segons assegura, encara falta confirmar el de Barcelona. “Tenim algú pensat i l’estem sondejant”, ha dit. Segons afirma, tenien una persona tancada per a Barcelona, però aquesta va acabar declinant per motius mèdics.
Pel que fa a les converses que van mantenir amb Sandro Rosell, les quals va avançar Nació, Orriols apunta que s’han mantingut converses amb moltes persones, “no necessàriament perquè fossin candidates oficials del partit”. En relació amb Jaume Giró, ha explicat que va ser un militant ras qui va parlar amb ell, però no ho va fer ningú de la direcció. Sigui com sigui, la formació d'extrema dreta continua sense anunciar els seus candidats per a les municipals.