El PPC torna a reclamar «responsabilitats polítiques» a Illa pel cas mascaretes

El Partit Popular de Catalunya (PPC) insisteix a situar el focus sobre Salvador Illa pel cas de les mascaretes. El seu líder, Alejandro Fernández, ha reclamat “responsabilitats polítiques” al president de la Generalitat després de la declaració aquesta setmana de l’empresari i comissionista Víctor de Aldama al Tribunal Suprem.
En una entrevista a L’hemicicle de 3Cat, Fernández ha afirmat que Illa, aleshores ministre de Sanitat en plena pandèmia, "com a mínim, hauria de demanar disculpes". El líder del PPC ha carregat especialment contra l’entorn d'Illa, i ha assenyalat figures com Koldo García, José Luis Ábalos, Santos Cerdán o Salazar, a qui ha vinculat el president del Govern. En aquest sentit, ha reclamat a Illa que faci "autocrítica clara" per haver-se envoltat d’aquestes persones: “Caldria una disculpa pública per relacionar-se amb aquestes persones: Senyors, m'he equivocat, m'he envoltat de gent tronada i demano perdó", ha apuntat Fernández.
Dards també contra Sánchez
Fernández ha ampliat les crítiques al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i al seu entorn polític. Segons el líder del PPC, el grup que va impulsar Sánchez, primer a la secretaria general del PSOE i després a la presidència del govern d'Espanya, amb Ábalos, Koldo o Cerdán, és “absolutament torrentià”.
La presència policial a les escoles
Més enllà d’aquesta qüestió, Fernández també s’ha pronunciat sobre el pla del Govern de desplegar agents dels Mossos d’Esquadra de paisà en centres educatius, i ha evitat posicionar-se de manera rotunda: "Depèn de com es reguli i en quins casos; no podem respondre taxativament sí o no a una qüestió d'aquestes característiques".
Així i tot, ha assegurat que “no podem convertir les escoles en una mena de ‘Gran Germà’ ni tampoc en un espai d’impunitat”, i ha afegit que qualsevol mesura en aquest àmbit s’ha de regular bé i aplicar-se amb criteris clars per garantir "la seguretat i els drets" dins dels centres.