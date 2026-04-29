Leo Messi va intentar comprar dos equips catalans abans del Cornellà

Leo Messi ha tornat a acaparar l'atenció mediàtica del futbol català després de comprar la Unió Esportiva Cornellà. Es tracta d'un dels clubs històrics del futbol base de Catalunya, que ara s'ha consolidat encara més després de l'adquisició de l'astre argentí. De fet, les xarxes socials del Cornellà ja tenen més seguidors que els del RCD Espanyol. El que és clar és que, amb aquest moviment, Messi referma la seva voluntat de seguir vinculat a l'esport base del país.
Ara bé, segons indica el periodista Axel Torres en el pòdcast El Morning de Axel y Rulo, el Cornellà no havia estat la primera opció de compra de l'exjugador blaugrana. Segons assegura el periodista sabadellenc, Messi hauria intentat adquirir abans un club vallesà, però els propietaris del Terrassa FC i del CE Sabadell es van negar a vendre: "L'opció no sempre va ser el Cornellà. Va estar mirant altres opcions", assegura Torres. El seu company de tertúlia, Raúl Fuentes, afegeix: "Havia de ser un club amb una estructura sòlida i un bon futbol base", que posa el Som Maresme com a exemple de club que Messi no voldria adquirir.
Segons apunten els dos tertulians en aquest pòdcast, en el qual asseguren tenir aquesta informació confirmada per diverses fonts pròximes als clubs, Messi va expressar el seu interès per adquirir la gestió del Terrassa o del Sabadell. Ara bé, ambdues direccions van denegar la proposta de l'exjugador del Barça: "Dues fonts diferents m'han assegurat que ni els propietaris del Terrassa ni els del Sabadell no van voler vendre", etziba Axel Torres.
El Terrassa desmenteix Axel Torres
Davant les afirmacions del periodista Axel Torres, el club ha difós en la seva pàgina web un comunicat en què ha desmentit la informació publicada al pòdcast. A més, assegura que va estar negociant la venda del Terrassa FC amb uns possibles compradors de l'Extrem Orient. "Entre els diversos intermediaris que cercaven informació, alguns no van revelar la identitat del client. Si existís aquest cas, és a dir, si el seu client fos el senyor Messi i no ens ho hagués revelat, ho desconeixem", assegura el text, que afegeix que "només hem rebut una oferta seriosa i completa": "Ens vam reunir personalment amb uns compradors interessats, que eren de l'Extrem Orient i no tenien absolutament cap relació amb el senyor Messi".
El Cornellà, un club històric
El Cornellà, fundat el 1957, és un d'aquests equips històrics de Catalunya, amb una llarga tradició futbolística que ha servit de pedrera per als grans clubs del país: "Tots ells, i molts altres que han desenvolupat la seva carrera com a futbolistes professionals, representen l’èxit del model formatiu del club", destaquen des del club del Baix Llobregat.
Per les seves files han passat jugadors que posteriorment han arribat a l’elit del futbol nacional i internacional, com el porter de la selecció espanyola i de l’Arsenal, David Raya; Jordi Alba, excompany de l’argentí tant al Barça com a l’Inter Miami; Gerard Martín, un dels noms propis recents del FC Barcelona pel seu creixement a la defensa del primer equip; Javi Puado, capità del RCD Espanyol i també internacional amb Espanya; Keita Baldé, internacional amb el Senegal i amb una àmplia trajectòria en grans lligues; Aitor Ruibal, un dels capitans actuals del Real Betis Balompié, o Ilie Sánchez, campió de la MLS i seleccionat dues vegades per a l’MLS All-Star.