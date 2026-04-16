Leo Messi compra la Unió Esportiva Cornellà

Leo Messi és el nou propietari de la Unió Esportiva Cornellà. Tal com han detallat des del club a través d'un comunicat, l'astre argentí s'ha convertit aquest dijous en el nou propietari del club del Baix Llobregat: "Amb aquesta operació, Messi reforça la seva estreta relació amb Barcelona i la seva aposta pel desenvolupament de l’esport i el talent local de Catalunya", destaquen des del Cornellà en la missiva, en la qual també asseguren que l'arribada de Leo Messi obre una nova etapa en la història del club, amb l’objectiu d’impulsar el seu creixement esportiu i institucional, reforçar la seva estructura i continuar apostant pel talent.
Tal com detallen des del Cornellà, amb la incorporació de l'astre argentí en l'equip gestor del club, "el projecte contempla una visió a llarg termini, amb un pla estratègic que combina ambició, sostenibilitat i arrelament". El Cornellà, fundat el 1957, és un d'aquests equips històrics de Catalunya, amb una llarga tradició futbolística que ha servit de pedrera per als grans clubs del país: "Tots ells, i molts altres que han desenvolupat la seva carrera com a futbolistes professionals, representen l’èxit del model formatiu del club", destaquen des del club del Baix Llobregat.
Per les seves files han passat jugadors que posteriorment han arribat a l’elit del futbol nacional i internacional, com el porter de la selecció espanyola i de l’Arsenal, David Raya; Jordi Alba, excompany de l’argentí tant al Barça com a l’Inter Miami; Gerard Martín, un dels noms propis recents del FC Barcelona pel seu creixement a la defensa del primer equip; Javi Puado, capità del RCD Espanyol i també internacional amb Espanya; Keita Baldé, internacional amb el Senegal i amb una àmplia trajectòria en grans lligues; Aitor Ruibal, un dels capitans actuals del Real Betis Balompié, o Ilie Sánchez, campió de la MLS i seleccionat dues vegades per a l’MLS All-Star.
Aventures dels exjugadors del Barça
No és la primera vegada que un exjugador del Barça compra un equip de les categories inferiors del Baix Llobregat. El passat mes de juliol, Jordi Alba i Thiago Alcántara van passar a formar part del nou projecte de l'Hospitalet. El club va confirmar que la candidatura d'Antoni Garcia, que tenia el suport dels dos exblaugranes, va ser l'única presentada en el procés electoral i, per tant, va acabar agafant les regnes de l'entitat en les pròximes setmanes.