Leo Messi ja és un més dels seguidors de la Unió Esportiva Cornellà. Després que aquest darrer 16 d'abril s'anunciés que es convertia en el nou propietari del club català, el futbolista argentí ja "vibra" públicament amb el seu nou equip.
Prova d'això és la fotografia que ell mateix ha penjat al seu Instagram, en la qual es veu una imatge del partit que enfronta el Cornellà amb l'Europa B, de la 32a jornada de la Tercera Federació, la Cinquena Divisió estatal. La imatge que ha penjat Messi va acompanyada d'un missatge d'ànims al seu nou equip: "Vamos!".
El partit en qüestió l'ha perdut el Cornellà per 2-1. De fet, d'ençà que Leo Messi va adquirir el club, els cornellencs encara no han guanyat; sumen un empat i una derrota, però segueixen en places de play-off d'ascens a Segona Federació (la Quarta Divisió estatal).
Febre a les xarxes
La febre a les xarxes pel Cornellà des de l'arribada de Messi és una realitat palpable amb dades. Com per exemple el fet que el club del Baix Llobregat ja té més seguidors a Instagram que l'RCD Espanyol. Concretament, el Cornellà ja té 739.000 seguidors, i, l'Espanyol, 549.000.
A banda de la rivalitat a xarxes, els dos equips, que juguen a la ciutat de Cornellà, tenen els camps a escassos metres. Ja que el Nou Municipal de Cornellà i l'RCDE Stadium, estan situats tot just al costat, a la vora del centre comercial Splau.
Messi i el Cornellà: créixer plegats
Amb l'arribada de Messi a la propietat del club del Baix Llobregat, l'astre argentí vol "reforçar la seva estreta relació amb Barcelona", tal com va detallar el club en un comunicat. A banda, també segons el comunicat, el jugador argentí, actualment a l'Inter de Miami, "aposta pel desenvolupament de l’esport i el talent local de Catalunya". Des del Cornellà confien que l'arribada de Leo Messi obri una nova etapa en la història del club, amb l’objectiu d’impulsar el seu creixement esportiu i institucional, reforçar la seva estructura i continuar apostant pel talent.
Aventures dels exjugadors del Barça
No és la primera vegada que un exjugador del Barça compra un equip de les categories inferiors del Baix Llobregat. El passat mes de juliol, Jordi Alba i Thiago Alcántara van passar a formar part del nou projecte de l'Hospitalet. El club va confirmar que la candidatura d'Antoni Garcia, que tenia el suport dels dos exblaugranes, va ser l'única presentada en el procés electoral i, per tant, va acabar agafant les regnes de l'entitat en les pròximes setmanes.