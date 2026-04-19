El Cornellà de Messi ja té més seguidors que l’Espanyol

La Unió Esportiva Cornellà ja té més seguidors a Instagram que l'RCD Espanyol. Després que aquesta setmana Leo Messi es convertís en el nou propietari del club del Baix Llobregat, la comunitat del club ha crescut a les xarxes, on també els habituals aficionats s'han mostrat contents amb la notícia. Concretament, el Cornellà ja té 558.000 seguidors, i, l'Espanyol, 548.000.
Tot i les xifres, la realitat és que la Unió Esportiva Cornellà competeix actualment a la Segona Federació, la quarta categoria del futbol estatal, mentre que l'RCD Espanyol ho fa a la Segona Divisió, a només un pas de la màxima categoria. Així, el creixement de seguidors, impulsat per l'arribada de l'argentí, contrasta amb la diferència quant a nivell competitiu dels dos clubs.
Aquest dijous, el Cornellà va comunicar que Messi s'havia convertit en el nou propietari del club. "Amb aquesta operació, Messi reforça la seva estreta relació amb Barcelona i la seva aposta pel desenvolupament de l’esport i el talent local de Catalunya", van destacar des del Cornellà en la missiva, en la qual també van assegurar que l'arribada de Leo Messi obre una nova etapa en la història del club, amb l’objectiu d’impulsar el seu creixement esportiu i institucional, reforçar la seva estructura i continuar apostant pel talent.
Tal com van detallar des del Cornellà, amb la incorporació de l'astre argentí en l'equip gestor del club, "el projecte contempla una visió a llarg termini, amb un pla estratègic que combina ambició, sostenibilitat i arrelament". El Cornellà, fundat el 1957, és un d'aquests equips històrics de Catalunya, amb una llarga tradició futbolística que ha servit de pedrera per als grans clubs del país: "Tots ells, i molts altres que han desenvolupat la seva carrera com a futbolistes professionals, representen l’èxit del model formatiu del club", destaquen des del club del Baix Llobregat.
Aventures dels exjugadors del Barça
No és la primera vegada que un exjugador del Barça compra un equip de les categories inferiors del Baix Llobregat. El passat mes de juliol, Jordi Alba i Thiago Alcántara van passar a formar part del nou projecte de l'Hospitalet. El club va confirmar que la candidatura d'Antoni Garcia, que tenia el suport dels dos exblaugranes, va ser l'única presentada en el procés electoral i, per tant, va acabar agafant les regnes de l'entitat en les pròximes setmanes.