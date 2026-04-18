Mor Alex Manninger, el porter que no va arribar a debutar amb l'Espanyol, en un accident contra un tren

L'exporter austríac Alex Manninger ha perdut la vida en un accident de trànsit als 48 anys. Segons ha informat l'equip de la seva ciutat, Red Bull Salzburg, Manninger ha mort en xocar amb el cotxe que conduïa contra un tren. Nascut el 1977, el porter va passar per equips com l’Arsenal FC, el Liverpool FC, la Juventus FC o l'RCD Espanyol, amb qui no va arribar a debutar en partit oficial.
Manninger va desenvolupar una llarga trajectòria professional de més de dues dècades, tant al futbol del seu país com en alguns dels clubs més destacats d'Europa. Entre altres, va competir a la Serie A, la Premier League o La Liga. A la primera, va passar pels equips de la Juventus i la Bundesliga (Augsburg); a la Premier League, amb l'Arsenal i el Liverpool; i, a La Liga, amb l'Espanyol.
D'altra banda, el porter també va jugar amb la selecció d'Àustria en múltiples ocasions, consolidant-se com una de les cares més conegudes del futbol austríac de finals dels 90 i principis dels 2000.
El seu pas per l'Espanyol
La temporada del 2002-2003, Manninger va tenir un pas breu per l'Espanyol. Tot i que s'esperava que fos el porter titular, finalment l'austríac només va arribar a jugar en partits amistosos, contra el Palafrugell, Creta o el Sevilla. A finals d'agost, sense haver arribat a debutar en cap partit oficial, Manninger va girar cua i va tornar a Torino.