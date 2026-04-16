16 de abril de 2026

Carles Puyol farà una xerrada en un congrés sobre la crisi de masculinitat a Mèxic

Fearless Masculinity són unes jornades enfocades a homes "que busquen claredat, força, sanació interior i un propòsit real"

Publicat el 16 d’abril de 2026 a les 09:21
Actualitzat el 16 d’abril de 2026 a les 09:46

L'exjugador del Barça Carles Puyol participarà en un congrés sobre la crisi de masculinitat a Mèxic aquest cap de setmana. Es tracta de Fearless Masculinity, unes jornades que naixen per "recuperar la vertadera identitat, aixecar-se amb valentia i viure amb un propòsit". Concretament, estan enfocades a homes en crisi "que busquen claredat i força", així com a les dones "que desitgen entendre el cor de l'home i acompanyar-lo millor". Segons indica el programa del certamen, presentat com el "capità que va dur Espanya cap a la victòria més gran de la història", Puyol serà l'encarregat de fer-hi una xerrada dissabte.

"Vivim una crisi silenciosa: homes confosos, buits i desconnectats del seu propòsit. La identitat masculina s'ha debilitat, deixant preguntes profundes: soc suficient? Tinc el que cal?". Aquest és el missatge principal de Fearless Masculinity, el congrés que tindrà lloc des d'aquest divendres fins diumenge a Mèxic, i que també va acompanyat de dades com "un home es lleva la vida a Mèxic cada hora" o "més de 18 milions d'homes amb ansietat i addiccions".

"Puyol no només ho va guanyar tot: va liderar amb caràcter quan més importava. Dins i fora del camp, encarna una masculinitat ferma i humil, demostrant que la veritable grandesa es construeix amb entrega, sacrifici i coherència". Així és com es presenta l'exblaugrana en el programa de les jornades, on també s'indica que la xerrada de Puyol, que té com a títol "La meva història: lluita, propòsit i victòria", serà dissabte.

Polèmica a Mèxic

El congrés ha generat polèmica a Llatinoamèrica, i diverses entitats han declarat estar-hi en contra perquè asseguren que promou el patriarcat i la violència masclista. De fet, la majoria dels ponents són catòlics confessos i també hi ha sacerdots i missioners. Davant dels fets, les autoritats mexicanes han volgut retirar les subvencions que havien de concedir a les jornades.

El Fearless Congress 2026 començarà aquest divendres i tindrà lloc al Santuari dels Màrtirs, a Tlaquepaque (Guadalajara). Per poder-hi accedir, cal comprar les entrades, que van des dels 100 fins als 390 euros. I, de fet, s'ofereixen descomptes en algunes localitats del recinte per ser membre del clero.

