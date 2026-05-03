El temps d'aquest primer dilluns de maig està marcat per l'avís per pluges intenses que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha estès a fins a 24 comarques de Catalunya. Fins a mig matí és probable algun ruixat dispers al Pirineu i Prepirineu occidental i de matinada no es descarta alguna gotellada a punts del litoral, però a partir de mig matí s'esperen ruixats i xàfecs acompanyats de tempesta i de calamarsa o pedra al Pirineu, Prepirineu, terç oest, interior de la meitat est i prelitoral, i durant la tarda podrà afectar zones properes, amb menys probabilitat al litoral central i nord.
S'esperen pluges de nivell 2 sobre 6 en l'escala del Meteocat des de les 14 hores fins les 20 hores en fins a 24 comarques del nord i sud del país. Concretament, l'avís groc està actiu a l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Pla d'Estany, el Ripollès, el Berguedà, el Lluçanès, Osona, el Moianès, Bages, el Solsonès, l'Urgell, la Segarra, Anoia, Pla d'Urgell, les Garrigues, la Conca del Barberà, l'Alt Camp, el Baix Camp, el Segrià, Ribera d'Ebre, el Priorat, la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià.
Pel que fa a la temperatura, la mínima serà similar o lleugerament més alta, tot i que al terç oest podrà baixar lleugerament. Per la seva banda, les màximes seran lleugerament més altes, tret del Pirineu on quedarà semblant.
A mitjà termini
Més enllà de dilluns, el Meteocat mantindrà els avisos activats de cara a dimarts en fins a sis comarques: el Baix Camp, Ribera d'Ebre, el Priorat, la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià. A més, pels propers dies s'espera un temps inestable que deixarà ruixats especialment a la meitat nord del territori, i la temperatura disminuirà lleugerament fins dijous.