Quasi tot Catalunya, en alerta per fortes tempestes

Després d'un abril que va semblar maig, el maig comença amb un temps més típic d'inicis d'abril (o de finals de març). Temperatures frenades, xàfecs i tempestes i, fins i tot, neu al Pirineu. De moment, aquest dilluns ha començat amb ruixats febles i dispersos, però aquesta tarda la situació es pot complicar. En aquest sentit, quasi tot Catalunya està en alerta per intensitat de pluja.
Dilluns 4 de maig: avisos a 30 comarques
Fins a 30 comarques tenen un avís d'intensitat de pluja per aquest dilluns 4 de maig a la tarda. Concretament, segons el Meteocat, es poden superar els 20 litres en menys de mitja hora.
Es tracta d'avisos de color groc -2 en una escala de sis-, però destaquen per la seva extensió territorial. Concretament, tot el Pirineu i el Prepirineu, també la Catalunya Central, les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i part de les comarques gironines. Només en queden fora la franja litoral des del Tarragonès fins al Baix Empordà.
Aquestes són les comarques amb avís del Meteocat:
- Alt Camp (avís groc)
- Alt Empordà (avís groc)
- Alt Urgell (avís groc)
- Alta Ribagorça (avís groc)
- Anoia (avís groc)
- Bages (avís groc)
- Baix Camp (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)
- Berguedà (avís groc)
- Cerdanya (avís groc)
- Conca de Barberà (avís groc)
- Garrigues (avís groc)
- Garrotxa (avís groc)
- Lluçanès (avís groc)
- Moianès (avís groc)
- Montsià (avís groc)
- Noguera (avís groc)
- Osona (avís groc)
- Pallars Jussà (avís groc)
- Pallars Sobirà (avís groc)
- Pla de l'Estany (avís groc)
- Pla d'Urgell (avís groc)
- Priorat (avís groc)
- Ribera d'Ebre (avís groc)
- Ripollès (avís groc)
- Segarra (avís groc)
- Segrià (avís groc)
- Solsonès (avís groc)
- Terra Alta (avís groc)
- Urgell (avís groc)
De fet, es tracta d'una situació força difícil de predir. Allà on descarregui ho pot fer amb intensitat i, fins i tot, acompanyat d'aparat elèctric, calamarsa o pedra. En aquest sentit, no es descarta que al llarg de la tarda es puguin activar avisos d'observació per temps violent.
Dimarts, tornem-hi
La situació es pot anar repetint al llarg de la setmana. De moment, el Meteocat ha activat avisos per dimarts a la tarda. En aquest cas, afecten una vintena de comarques, també algunes del prelitoral que n'havien quedat al marge aquest dilluns.