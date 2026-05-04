04 de maig de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Terra

Quasi tot Catalunya, en alerta per fortes tempestes

El Meteocat activa avisos per intensitat de pluja a una trentena de comarques

  • Tempestes a la zona del Montseny, en una imatge d'arxiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 04 de maig de 2026 a les 11:15
Actualitzat el 04 de maig de 2026 a les 11:59

Després d'un abril que va semblar maig, el maig comença amb un temps més típic d'inicis d'abril (o de finals de març). Temperatures frenades, xàfecs i tempestes i, fins i tot, neu al Pirineu. De moment, aquest dilluns ha començat amb ruixats febles i dispersos, però aquesta tarda la situació es pot complicar. En aquest sentit, quasi tot Catalunya està en alerta per intensitat de pluja.

Dilluns 4 de maig: avisos a 30 comarques

Fins a 30 comarques tenen un avís d'intensitat de pluja per aquest dilluns 4 de maig a la tarda. Concretament, segons el Meteocat, es poden superar els 20 litres en menys de mitja hora.

Es tracta d'avisos de color groc -2 en una escala de sis-, però destaquen per la seva extensió territorial. Concretament, tot el Pirineu i el Prepirineu, també la Catalunya Central, les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i part de les comarques gironines. Només en queden fora la franja litoral des del Tarragonès fins al Baix Empordà.

Aquestes són les comarques amb avís del Meteocat:

  • Alt Camp (avís groc)
  • Alt Empordà (avís groc)
  • Alt Urgell (avís groc)
  • Alta Ribagorça (avís groc)
  • Anoia (avís groc)
  • Bages (avís groc)
  • Baix Camp (avís groc)
  • Baix Ebre (avís groc)
  • Berguedà (avís groc)
  • Cerdanya (avís groc)
  • Conca de Barberà (avís groc)
  • Garrigues (avís groc)
  • Garrotxa (avís groc)
  • Lluçanès (avís groc)
  • Moianès (avís groc)
  • Montsià (avís groc)
  • Noguera (avís groc)
  • Osona (avís groc)
  • Pallars Jussà (avís groc)
  • Pallars Sobirà (avís groc)
  • Pla de l'Estany (avís groc)
  • Pla d'Urgell (avís groc)
  • Priorat (avís groc)
  • Ribera d'Ebre (avís groc)
  • Ripollès (avís groc)
  • Segarra (avís groc)
  • Segrià (avís groc)
  • Solsonès (avís groc)
  • Terra Alta (avís groc)
  • Urgell (avís groc)

De fet, es tracta d'una situació força difícil de predir. Allà on descarregui ho pot fer amb intensitat i, fins i tot, acompanyat d'aparat elèctric, calamarsa o pedra. En aquest sentit, no es descarta que al llarg de la tarda es puguin activar avisos d'observació per temps violent.

Dimarts, tornem-hi

La situació es pot anar repetint al llarg de la setmana. De moment, el Meteocat ha activat avisos per dimarts a la tarda. En aquest cas, afecten una vintena de comarques, també algunes del prelitoral que n'havien quedat al marge aquest dilluns.

Et pot interessar