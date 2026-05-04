El temps de dimarts: més de 20 comarques en alerta per tempestes

Repetició de la jugada meteorològica. Després d'un dilluns esquitxat per xàfecs i tempestes, aquest dimarts s'espera una situació similar. La jornada començarà relativament tranquil·la, però a partir del migdia les precipitacions guanyaran terreny i, localment, poden ser intenses. En aquest sentit, el Meteocat ha activat un avís a un total de 22 comarques.
Més tempestes de tarda
Aquest dilluns les precipitacions han afectat la pràctica totalitat de Catalunya excepte alguns punts del litoral. De moment, han deixat registres de fins a 25 litres a la meitat oest del país -destaquen punts del Solsonès, l'Anoia, el Bages així com a les comarques de Ponent-, uns valors que encara poden augmentar al llarg del vespre.
De cara a dimarts la situació es repetirà. El matí serà dominat per les clarianes -malgrat que no es descarten ruixats febles i dispersos-, però el temps es tornarà a complicar a partir del migdia. Malgrat que pot ploure a quasi tot arreu -excepte part de Ponent i del litoral central-, les precipitacions més intenses es concentraran a tota la franja prelitoral, des de les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
En aquest sentit, el Servei Meteorològic ha emès un avís per intensitat de pluja per la possible superació de 20 litres en només mitja hora. Afecta un total de 22 comarques, la majoria de les incloses aquest dilluns, però se n'exclou Ponent i el Pirineu, mentre que se n'incorporen de noves com el Baix Empordà, la Selva i el Baix Empordà.
Aquestes són les comarques amb avís del Meteocat:
- Alt Camp (avís groc)
- Alt Empordà (avís groc)
- Anoia (avís groc)
- Bages (avís groc)
- Baix Camp (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)
- Baix Empordà (avís groc)
- Baix Llobregat (avís groc)
- Conca de Barberà (avís groc)
- Garrotxa (avís groc)
- Moianès (avís groc)
- Montsià (avís groc)
- Osona (avís groc)
- Pla de l'Estany (avís groc)
- Priorat (avís groc)
- Ribera d'Ebre (avís groc)
- Segarra (avís groc)
- Selva (avís groc)
- Terra Alta (avís groc)
- Urgell (avís groc)
- Vallès Oriental (avís groc)
- Vallès Occidental (avís groc)
La dinàmica de tempestes de tarda es mantindrà al llarg de la setmana. Tanmateix, de moment sembla que dimecres quedarien més restringides al Pirineu, Prepirineu i altres punts de l'interior.