Objectiu principal assolit, la permanència del primer equip del CF Solsona a Segona Catalana

El CF Solsona continuarà una temporada més a Segona Catalana. L’objectiu principal del curs es va acabar certificant aquest dissabte 17 de maig en una tarda d’emocions fortes al camp municipal, coincidint amb el darrer dia de la Fira de Sant Isidre i davant d’una de les millors entrades de tota la temporada.
L’ambient va ser de gran ocasió des de molt abans de l’inici del partit. El grup d’animació Llampec Blau va tenyir de suport i esperança la graderia escapulada, mentre alguns aficionats seguien també amb atenció el que passava a Artesa de Segre. El Solsona depenia no tan sols del seu resultat davant el CE Alguaire, sinó també del duel entre el CE Artesa de Segre i el CF Vallfogona de Balaguer. Tots els partits amb implicacions en la classificació van arrencar simultàniament a les cinc de la tarda.
El CE Alguaire, immers en la lluita per disputar la promoció d’ascens a Primera Catalana, va deixar clar ben aviat que havia viatjat a Solsona amb la intenció de sumar els tres punts. Ja al minut 6, Robert Ferrer va protagonitzar una escapada perillosa que només va poder ser aturada amb falta i targeta groga. Un minut després, el porter local Jaume Figueras va haver d’intervenir amb encert en un u contra u per tal d’evitar el primer gol visitant.
Els homes del Segrià van intentar imposar el seu futbol associatiu, sortint amb la pilota controlada des del darrere, mentre que el Solsona buscava més verticalitat i joc directe des de la porteria. La intensitat defensiva dels escapulats va neutralitzar bona part del talent ofensiu rival, tot i que el partit exigia màxima concentració. Al minut 19, el Marçal Cardona va veure la groga després d’una falta necessària per a frenar el davanter centre visitant.
El primer cop dur va arribar al minut 27. Després d’una llarga combinació a la frontal de l’àrea, el CE Alguaire va trobar espais i va superar el porter local per situar el 0 a 1. Lluny d’abaixar els braços, el Solsona va reaccionar amb orgull. El Guillem Sances va estar a punt d’empatar aprofitant una centrada del Marçal Cardona i, poc abans del descans, va tornar a generar perill amb un xut des de dins de l’àrea gran.
La represa de la segona part es va retardar uns minuts per un problema amb el sistema de reg dels aspersors, una circumstància anecdòtica que va permetre conèixer el desenllaç del partit d’Artesa de Segre abans que acabés el de Solsona. Mentrestant, sobre la gespa, els jugadors del Solsona va sortir amb empenta i determinació.
Els escapulats van acumular arribades i accions de perill. L’Albert Espuga va trepitjar àrea amb insistència, el Modestas Melnikas va buscar el gol de cap i el Markel Larrañaga també va gaudir d’una bona rematada. Però, quan millor estaven els locals, el CE Alguaire va colpejar de nou. En un ràpid contraatac en el minut 62, una passada filtrada entre els centrals va deixar l’extrem dret visitant en bona posició per a definir amb un xut potent a l’escaire. El 0 a 2 semblava un càstig excessiu pels mèrits vistos sobre el terreny de joc.
El Solsona, però, no es va rendir. Dos minuts després, el Marc Caball va obligar el porter visitant a lluir-se amb una gran intervenció sota el travesser. El premi a la insistència arribaria al minut 69. El Jaume Figueras va enviar un servei llarg a l’esquena de la defensa rival, l’Albert Parcerisa va controlar amb rapidesa i va definir amb una precisa rematada creuada per fer pujar l’1 a 2 al marcador.
El gol va encendre encara més el partit. Les ocasions es van succeir a les dues àrees, especialment a la visitant. Una de les més clares va ser per a l’Àngel Pérez, que es va plantar sol davant el porter, però aquest va aconseguir desviar la pilota amb la punta dels dits. En els darrers minuts, el Solsona encara va topar amb el travesser i el Markel Larrañaga va estar a punt d’empatar amb una rematada de cap.
Quan semblava que els escapulats tornarien a quedar-se sense recompensa, van arribar les notícies definitives des d’Artesa de Segre. Els gols locals en els minuts 87 i 89 van capgirar el partit davant el CF Vallfogona de Balaguer i van confirmar matemàticament la permanència del CF Solsona a Segona Catalana.
L’alegria es va desfermar immediatament entre jugadors, tècnics i aficionats. Abraçades, celebracions i alleujament després d’una temporada exigent que finalitza amb l’objectiu acomplert.
La tarda encara deixaria espai per a l’emoció. El municipal va acomiadar dos futbolistes molt estimats que disputaven el seu darrer partit amb la samarreta escapulada: Arnau Valero i Albert Parcerisa, mantejats pels seus companys sota l’ovació del públic.
El CF Solsona ha aconseguit l’objectiu de la salvació després d’una campanya exigent. Tot i no haver mostrat la capacitat golejadora necessària per tal d’aspirar a les primeres posicions, l’equip ha destacat especialment per la seva consistència defensiva, ha estat el quart conjunt menys golejat dels setze equips de la categoria. Finalment, els quatre clubs que perden aquesta categoria són el CF Vallfogona de Balaguer, el CF Linyola, el FC Alcarràs i la UE Guissona, tots amb una llarga trajectòria.
Enhorabona, CF Solsona, per la permanència a Segona Catalana!
Fitxa tècnica del CF Solsona:
Equip inicial: Jaume Figueras Geli, Markel Larrañaga Piqué, Marçal Cardona Simon, Adrià Barniol Rey, Andreu Sances Mas, Raül Espuga Montaner, Denis Marian Lungu, Guillem Sances Mas, Marc Caball Vilaseca, Albert Espuga Leal i Robert Ferrer Feixas.
Suplents: Modestas Melnikas (46’), Alessio Montenegro (46’), Houssam Jbilou Fahim (63’), Albert Parcerisa Albacete (63’), Àngel Pérez Torrecillas (76’), Sergi Vendrell Pacheco (76’), Arnau Valero Walters (79’), Albert Colell Riu i Bernat Carrera Jounou.
Cos tècnic:
Entrenador: Xavier Gabernet Solé
Entrenador auxiliar: Càndid Viladrich Cardona
Delegat: Max Serra Segués
Massatgista: Juan Carlos Sanz Sierra